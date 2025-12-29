В Узбекистане ради подготовки сборной к ЧМ-2026 добавили в чемпионат Boxing Day

Календарь чемпионата Узбекистана в следующем сезоне поменяет структуру ради интересов сборной страны.

«Из-за подготовки сборной Узбекистана к чемпионату мира, которая начнeтся в начале мая, формирование календаря нового сезона стало серьeзным вызовом. В результате чемпионат стартует 27 февраля и завершится 3 декабря, а последний матч плей-офф запланирован на 12 декабря.

Самым насыщенным месяцем станет апрель: клубам предстоит провести сразу шесть туров, фактически играя каждые три дня – в формате классического Boxing Day. Ещe два тура запланированы на последние десять дней жаркого июля.

Все изменения в календаре направлены на то, чтобы сборная Узбекистана получила оптимальные условия для полноценной подготовки к мундиалю и успешного выступления на нeм», – написал источник.