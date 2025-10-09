Раскрыты причины отказа Лева сборной Узбекистана

Появились подробности переговоров сборной Узбекистана с Йоахимом Левом. После его отказа команду возглавил Фабио Каннаваро.

«Дольше всего – больше месяца – продолжались уговоры Лeва, в которых участвовал не только крупный узбекский бизнес, но даже посол Узбекистана в Германии.

Но там категорически против была жена, да и сам он не рвется возвращаться к практической деятельности. Йоги ни разу не давал федерации поводов для надежды, но его пытались убедить до последнего», – написал источник.