Мостовой – о новом тренере сборной Узбекистана: «И во сне бы это никому не приснилось»

Сегодня, 22:10
1

Александр Мостовой очень доволен назначением Фабио Каннаваро в сборную Узбекистана.

«Правильное назначение. Выдающийся защитник. Это огромный плюс для Узбекистана. Лет десять назад никто не мог бы и подумать, что обладатель «Золотого мяча» будет тренировать сборную Узбекистана. И во сне бы это никому не приснилось.

Для Узбекистана это просто фантастика! Они еще и вышли на чемпионат мира. И это прекрасно. Тем более ехать, понимая, что тебя все равно за результат ругать никто не будет. Приехали, сыграли, и все. Хороший контракт, все правильно», – сказал Мостовой.

  • Узбекистан отобрался на ЧМ-2026 до назначения Каннаваро.
  • Фабио повезет сборную на дебютный чемпионат мира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
k611
1759864650
А чем не угодил тренер, который вывел сборную на ЧМ?
Ответить
  • Читайте нас: 