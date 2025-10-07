Мостовой – о новом тренере сборной Узбекистана: «И во сне бы это никому не приснилось»

Александр Мостовой очень доволен назначением Фабио Каннаваро в сборную Узбекистана.

«Правильное назначение. Выдающийся защитник. Это огромный плюс для Узбекистана. Лет десять назад никто не мог бы и подумать, что обладатель «Золотого мяча» будет тренировать сборную Узбекистана. И во сне бы это никому не приснилось.

Для Узбекистана это просто фантастика! Они еще и вышли на чемпионат мира. И это прекрасно. Тем более ехать, понимая, что тебя все равно за результат ругать никто не будет. Приехали, сыграли, и все. Хороший контракт, все правильно», – сказал Мостовой.