  • Главная
  • Новости
  • Тренер Португалии прокомментировал попадание на Узбекистан на ЧМ-2026

Тренер Португалии прокомментировал попадание на Узбекистан на ЧМ-2026

6 декабря, 12:42
Роберто Мартинес, главный тренер сборной Португалии, высказался об итогах жеребьевки чемпионата мира-2026.

– Роберто, как оцениваете итоги жеребьeвки?

– Теперь, после жеребьeвки, мы можем начинать подготовку. Мы довольны группой, потому что первый матч сыграем 17 июня и это даeт нам чeткое понимание графика подготовки. Сначала предстоит встреча с командой, которая ещe должна пройти плей-офф, поэтому соперника пока не знаем.

– Что можете сказать о будущих соперниках?

– У нас большое уважение к Колумбии и Узбекистану. Это команды, которые серьeзно готовились к чемпионату мира и являются конкурентоспособными соперниками.

Источник: телеграм-канал «Новости футбола»
Чемпионат мира Узбекистан. Суперлига Португалия Узбекистан Мартинес Роберто
Красногорск_Фан
1765016291
Лучше бы заголовок - Тренер Португалии прокомментировал попадание Убзекистана. По полной.
