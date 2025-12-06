Тренер Португалии прокомментировал попадание на Узбекистан на ЧМ-2026

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Португалии, высказался об итогах жеребьевки чемпионата мира-2026.

Португальцы сыграют в группе с Узбекистаном и Колумбией.

Еще один соперник определится позднее из тройки Новая Каледония/ДР Конго/Ямайка.

Чемпионат пройдет с 11 июня по 19 июля.

– Роберто, как оцениваете итоги жеребьeвки?

– Теперь, после жеребьeвки, мы можем начинать подготовку. Мы довольны группой, потому что первый матч сыграем 17 июня и это даeт нам чeткое понимание графика подготовки. Сначала предстоит встреча с командой, которая ещe должна пройти плей-офф, поэтому соперника пока не знаем.

– Что можете сказать о будущих соперниках?

– У нас большое уважение к Колумбии и Узбекистану. Это команды, которые серьeзно готовились к чемпионату мира и являются конкурентоспособными соперниками.