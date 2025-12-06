РПЛ. «Ростов» победил «Рубин» (2:0), казанцы не забили пенальти на 89-й минуте

«Ростов» в 18-м туре РПЛ обыграл дома «Рубин». Оба гола случились во втором тайме.

На 87-й минуте у ростовчан был удален Умар Сако. Пенальти за фол защитника не реализовал другой защитник Игор Вуячич.

«Ростов» поднялся в топ-10. «Рубин» остался на седьмой строчке.

У «Рубина» одна победа в основное время в последних девяти матчах.

«Ростов» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию против «Рубина».