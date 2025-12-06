РПЛ. «Ростов» победил «Рубин» (2:0), казанцы не забили пенальти на 89-й минуте

«Ростов» в 18-м туре РПЛ обыграл дома «Рубин». Оба гола случились во втором тайме.
На 87-й минуте у ростовчан был удален Умар Сако. Пенальти за фол защитника не реализовал другой защитник Игор Вуячич.
«Ростов» поднялся в топ-10. «Рубин» остался на седьмой строчке.
У «Рубина» одна победа в основное время в последних девяти матчах.
«Ростов» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию против «Рубина».
Россия. Премьер-лига. 18 тур
Ростов - Рубин - 2:0 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Миронов, 52 (с пенальти); 2:0 - Е. Голенков, 67.
Удаления: У. Сако, 88 (вторая ж.к) - нет.
Незабитые пенальти: нет - И. Вуячич, 89.
Источник: «Бомбардир»