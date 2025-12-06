Введите ваш ник на сайте
РПЛ. «Ростов» победил «Рубин» (2:0), казанцы не забили пенальти на 89-й минуте

Вчера, 15:57
7

«Ростов» в 18-м туре РПЛ обыграл дома «Рубин». Оба гола случились во втором тайме.

На 87-й минуте у ростовчан был удален Умар Сако. Пенальти за фол защитника не реализовал другой защитник Игор Вуячич.

«Ростов» поднялся в топ-10. «Рубин» остался на седьмой строчке.

У «Рубина» одна победа в основное время в последних девяти матчах.

«Ростов» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию против «Рубина».

Россия. Премьер-лига. 18 тур
Ростов - Рубин - 2:0 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - А. Миронов, 52 (с пенальти); 2:0 - Е. Голенков, 67.
Удаления: У. Сако, 88 (вторая ж.к) - нет.
Незабитые пенальти: нет - И. Вуячич, 89.
Таблица турнира Календарь турнира

Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1765025918
Земляков с заслуженной победой!!!
Ответить
ySS
1765026243
С победой,Ростов! С хорошим настроением на каникулы)
Ответить
Чилим.
1765026443
Ну наконец то. Молодцы дончане!!!
Ответить
subbotaspartak
1765026578
...казанцы не забили пенальти... Не все казанцы, а очередной безответственный ....ич.
Ответить
volic
1765027094
РОСТОВ с победой!Уходим на перерыв.
Ответить
Pourquoi pas
1765028778
Ну, слава те Господи! А то с сентября дома не побеждали! Порадовали болельщиков! Всех сопереживающих с победой!
Ответить
