Игнатьев: «Семин и в 78 лет мог бы тренировать»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что его 78-летний коллега Юрий Семин готов к продолжению карьеры.

– С Семиным давно дружите?

– Сблизились мы в девяностые в сборной России, где вместе помогали Паше Садырину. А взаимная симпатия возникла у нас еще в те годы, когда Юра трудился в Душанбе. В его «Памире» из моей юношеской сборной играли Малюков и Мананников. Семин был одним из немногих наших тренеров, кто постоянно спрашивал, как там выглядели его футболисты, сам рассказывал об их игре за клуб. Относился к ним по-отечески.

Уверен, он и сегодня, в 78, мог бы работать в любой команде. Знали бы вы, как следит за собой! Теннис, плавание, тренажерный зал, ходьба... Семин в шикарной форме. И это не генетика или Божье провидение. А дисциплина и требовательность к самому себе.

Он по-прежнему предан футболу, регулярно летает в Европу на матчи национального первенства и Лиги чемпионов. Любимые маршруты – Испания, Англия и Германия. С этим теперь непросто, из Москвы прямых рейсов нет, куча других сложностей. Но Семина они абсолютно не смущают.

Когда возвращается, звонит мне, делится впечатлениями. Его интересует не антураж, а содержание. Он знает всех-всех игроков, вникает в мельчайшие детали, на поле замечает то, на что далеко не каждый обратит внимание. Словом, продолжает развиваться как профессионал.