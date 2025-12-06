Введите ваш ник на сайте
Игнатьев: «Семин и в 78 лет мог бы тренировать»

6 декабря, 12:53
1

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что его 78-летний коллега Юрий Семин готов к продолжению карьеры.

– С Семиным давно дружите?

– Сблизились мы в девяностые в сборной России, где вместе помогали Паше Садырину. А взаимная симпатия возникла у нас еще в те годы, когда Юра трудился в Душанбе. В его «Памире» из моей юношеской сборной играли Малюков и Мананников. Семин был одним из немногих наших тренеров, кто постоянно спрашивал, как там выглядели его футболисты, сам рассказывал об их игре за клуб. Относился к ним по-отечески.

Уверен, он и сегодня, в 78, мог бы работать в любой команде. Знали бы вы, как следит за собой! Теннис, плавание, тренажерный зал, ходьба... Семин в шикарной форме. И это не генетика или Божье провидение. А дисциплина и требовательность к самому себе.

Он по-прежнему предан футболу, регулярно летает в Европу на матчи национального первенства и Лиги чемпионов. Любимые маршруты – Испания, Англия и Германия. С этим теперь непросто, из Москвы прямых рейсов нет, куча других сложностей. Но Семина они абсолютно не смущают.

Когда возвращается, звонит мне, делится впечатлениями. Его интересует не антураж, а содержание. Он знает всех-всех игроков, вникает в мельчайшие детали, на поле замечает то, на что далеко не каждый обратит внимание. Словом, продолжает развиваться как профессионал.

  • Семин без работы с 2021 года, когда покинул «Ростов».
  • Под руководством Семина «Локомотив» трижды брал РПЛ.
  • Тренер также работал со сборной России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Семин Юрий Игнатьев Борис
Красногорск_Фан
1765016172
ЮПС - харизма + результат в виде трофеев + любовь к клубу, его болельщикам и интересам. Всегда в нашем сердце. Возраст не главное. при всем уважении к каким то отдельным достоинствам другие тренеры Локомотива не обладают таким набором качеств. Лысый Николич равнодушно молчал когда Кикнадзе оскорблял болельщиков. Галактионов молчит когда регулярно распродают лидеров и ничего не выиграл. или собственно и поэтому ничего не выиграл. Остальные кроме перечисленных были еще хуже.
