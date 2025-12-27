Быстров оценил обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА

Владимир Быстров рассказал о своем отношении к готовящемуся обмену игроками между ЦСКА и «Зенитом».

В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду.

Зенитовцы доплатят 2 млн евро в рамках сделки и откажутся от процента за перепродажу Владислава Сауся из «Балтики», который тоже присоединится к армейцам.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 млн евро.

24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 млн евро.

«В условиях лимита Дивеев – штучный товар. А таких, как Гонду – пруд пруди. Но мы все увидим на футбольном поле.

Если «Зенит» берет Игоря, значит Семак рассчитывает на него. Он – игрок сборной», – заявил Быстров.