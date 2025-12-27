Тихонов жестко ответил на антироссийские высказывания Шевченко

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов отреагировал на резонансные заявления Андрея Шевченко.

В частности, президент Украинской ассоциации футбола призвал отстранить от Олимпиады все страны, поддерживающие Россию.

«Это еще раз говорит о том, что он настоящий болван, не знающий историю. Кто такая Украина вообще? Это искусственно созданная страна, причем создана была россиянами.

Я за то, чтобы все эти националисты исчезли. Это Никита Хрущев выпустил их всех и амнистировал, надо было Сталину их всех расстрелять. И сегодня бы мы жили спокойно.

Этот Шевченко, который сказал это, дурак дураком. Я прямо это говорю. Это подчеркивает его нацистский характер. Надо скорее дойти до Киева и закончить все вопросы», – сказал Тихонов.