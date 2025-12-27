Введите ваш ник на сайте
  • Тихонов жестко ответил на антироссийские высказывания Шевченко

Тихонов жестко ответил на антироссийские высказывания Шевченко

27 декабря, 22:15
13

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов отреагировал на резонансные заявления Андрея Шевченко.

В частности, президент Украинской ассоциации футбола призвал отстранить от Олимпиады все страны, поддерживающие Россию.

«Это еще раз говорит о том, что он настоящий болван, не знающий историю. Кто такая Украина вообще? Это искусственно созданная страна, причем создана была россиянами.

Я за то, чтобы все эти националисты исчезли. Это Никита Хрущев выпустил их всех и амнистировал, надо было Сталину их всех расстрелять. И сегодня бы мы жили спокойно.

Этот Шевченко, который сказал это, дурак дураком. Я прямо это говорю. Это подчеркивает его нацистский характер. Надо скорее дойти до Киева и закончить все вопросы», – сказал Тихонов.

Источник: «Все про спорт»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Шевченко Андрей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vitaga
1766863296
ну стрелять это уж слишком... в России много чего надо построить и восстановить Новороссию. пусть строят
Ответить
VVM1964
1766863458
Тихонов, да не тот... !) Не каждый Тихонов имеет отношение к футболу !)))...
Ответить
bes 2
1766863511
Надо скорее дойти до Киева и закончить все вопросы», – сказал Тихонов.=== Хе.рой ептить.Скорей ему надо. До 11 января 2026 года успеет ? В эту дату будет 1418 дней этой в.ойны.Столько же длилась ВОВ.Только в ВОВ Красная Армия дошла от Москвы до Берлина, а нынешняя даже Донецкую область до конца не взяла. Тогда в ВОВ была праведная в.ойна за Родину, а сейчас неправедная , захватническая.
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1766864174
Как говорили раньше в армии,,,лучше иметь дочь проститутку, чем сына Шевченко,,.
Ответить
Император 1
1766864284
Всё правильно. Отлично сказано
Ответить
FFR
1766865852
Это п..дец, когда недалекого ума зомбированный биатлонист лезет туда где ни хрена не соображает.
Ответить
алдан2014
1766879909
Шевченко как раз не дурак. Он приспособленец. Такие при любой власти будут. У нас таких полно,что не так что ли
Ответить
ПалкоВводецъ007
1766892657
Полностью на стороне Тихонова в этом вопросе! Правильные слова. Гыгыгы
Ответить
