Главная
Новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым не попал в топ-8, сыграв вничью с «Ньюкаслом»
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым не попал в топ-8, сыграв вничью с «Ньюкаслом»
Сегодня, 00:56
Лига чемпионов. 8 тур
ПСЖ - Ньюкасл - 1:1 (1:0)
Голы:
1:0 - Витинья, 8; 1:1 - Д. Уиллок, 45+2.
Незабитые пенальти:
У. Дембеле, 4 - нет.
Таблица турнира
Еще по теме:
Сафонов – в старте «ПСЖ» на решающий матч Лиги чемпионов
6
Сафонов впервые за 6 недель попал в заявку «ПСЖ»
2
В Саудовской Аравии рассчитывают купить Дембеле
1
Источник:
«Бомбардир»
Лига чемпионов
Ньюкасл
ПСЖ
