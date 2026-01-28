Введите ваш ник на сайте
  Баринов: «Мы уже проходили, когда из «Локомотива» хотели сделать свиноферму»

Баринов: «Мы уже проходили, когда из «Локомотива» хотели сделать свиноферму»

Сегодня, 15:30

Артист Валерий Баринов, болеющий за «Локомотив», сомневается в чемпионских амбициях московской команды.

– Будет потерей возможный уход Монтеса?

– Да. Хороший, профессиональный защитник. Тем более, с защитой у нас почти как у всех слабо. С уходом одного из опорных полузащитников надо перестраивать всю игру. Любопытно, как будет перестроена вся схема игры после перерыва.

– Сложно будет найти игроков в основу в такие краткие сроки?

– Ну, конечно. Пока ничего хорошего не ожидаю от сезона, от его возобновления.

– Галактионов сказал, что у него всегда чемпионские амбиции, и клуб всегда ставит целью стать чемпионом.

– Да какие чемпионские амбиции. Надо работать, делать своe дело. Он поставлен в сложные условия, от него ушел ряд игроков ведущих. У Баринова была схемоорганизующая фигура. Поэтому сейчас нет смысла заявлять о чемпионских амбициях. Ну, пусть! Может быть, удивит всех.

– Есть ли у вас ощущение, что «Локомотиву» до чемпионства далеко?

– Да, есть, но я об этом даже не говорю. Вопрос не в результате, мне вообще не нравится тенденция продажи игроков, неумение удержать их, не про чемпионство здесь думается. Надо построить команду сначала.

Подождите, когда дойдет очередь до Воробьева, до Батракова... Можно будет сказать, что всe понятно. Мы это уже проходили.

– Вы имеете в виду, что их тоже отпустят как Баринова? Потеряют их?

– Ну, я не говорю это, я говорю, если дойдет до этого. Я не знаю, какие у них планы.

– Но вас не удивит это?

– Нет, мы уже это проходили, когда из клуба хотели сделать свиноферму или какую-то другую ферму, чтобы продавать молодых бычков. Эта идея уже витала в воздухе, была попытка воплощения ее.

Во главе всего должен стоять результат команды, а финансы... в истории, в памяти болельщиков остается результат. Вообще все болельщики ждут от своей команды результата, а когда говорят, что вот как выгодно продали, то мне-то что, когда идем в таблице ниже плинтуса.

Но сейчас положение хорошее, если бы так закончили, я бы считал это успехом большим.

  • «Локо» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в таблице РПЛ с 3-очковым отставанием от лидера.

рылы
1769604235
в очередной раз стало стыдно за спартаг)
Ответить
  • Читайте нас: 