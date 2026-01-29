Украинский вратарь Трубин забил «Реалу» на 98-й минуте – его гол вывел «Бенфику» в плей-офф ЛЧ

«Бенфика» обыграла «Реал» со счетом 4:2 в домашнем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лиссабонская команда в лайв-режиме занимала 25-е место в таблице, поэтому вратарь Анатолий Трубин отправился к воротам соперника на последний розыгрыш штрафного.

На 98-й минуте украинский голкипер забил головой, и этот гол стал решающим – «Бенфика» заскочила на 24-ю строчку, вытеснив «Марсель».

Трубин не сдерживал эмоций в окружении радостных партнеров, а после финального свистка получил персональный респект от Тибо Куртуа.

Фото: твиттер Marca, Madrid Xtra, XEU Deportes