Мостовой проанализировал вратарский гол в ворота «Реала», выведший «Бенфику» в плей-офф ЛЧ

Александр Мостовой прокомментировал четвертый гол «Бенфики» в ворота «Реала».

Команды встречались в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лиссабонцы победили дома со счетом 4:2.

4-й мяч на 98-й минуте забил вратарь Анатолий Трубин.

Этот гол вывел «Бенфику» в стыки ЛЧ.

«Я считаю, что не Жозе Моуринью, а Анатолий Трубин – герой матча с «Реалом». Это не тренер отправил вратаря в штрафную, а он сам туда побежал.

Поверьте мне, если бы я сидел на скамейке и еще 10 человек, мы бы тоже крикнули ему бежать. Это же стандартная ситуация в футболе, как и в хоккее, когда снимают голкипера.

То есть понятно, что португалец что-то там говорил и жестикулировал, но и без этого все понимают, что делать надо. Тысяча таких случаев уже было, ничего удивительного.

А представляете, если бы «Марсель» забил гол и не прошла бы «Бенфика» в плей-офф? Что бы тогда говорили? Но в любом случае я поздравляю лиссабонскую команду, за которую играл в свое время, с победой», – заявил Мостовой.