«Рубин» может подписать защитников «Балтики» и «Сочи»

«Рубин» рассматривает вариант с подписанием центрального защитника «Сочи» Вячеслава Литвинова.
Также казанцы активно интересовались игроком обороны «Балтики» Кевином Андраде. Инициатором возможного трансфера выступал главный тренер казанцев Рашид Рахимов.
Руководство «Рубина» поставило в приоритет задачу по усилению оборонительной линии в зимнее трансферное окно.
«Балтика» намерена выручить Андраде не менее 4-5 миллионов евро. Помимо «Рубина» к колумбийцу проявляет интерес ПАОК.
- 24-летний Литвинов в этом сезоне провел 12 матчей за «Сочи».
- 26-летний Андраде в текущем сезоне сыграл за «Балтику» в 21 встрече, отметился 1 голом.
- Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 700 тысяч евро, колумбийца – в 2,5 миллиона евро.
- Сроки контрактов обоих игроков с нынешними клубами рассчитаны до 2027 года.
Источник: Legalbet