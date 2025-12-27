«Рубин» может подписать защитников «Балтики» и «Сочи»

«Рубин» рассматривает вариант с подписанием центрального защитника «Сочи» Вячеслава Литвинова.

Также казанцы активно интересовались игроком обороны «Балтики» Кевином Андраде. Инициатором возможного трансфера выступал главный тренер казанцев Рашид Рахимов.

Руководство «Рубина» поставило в приоритет задачу по усилению оборонительной линии в зимнее трансферное окно.

«Балтика» намерена выручить Андраде не менее 4-5 миллионов евро. Помимо «Рубина» к колумбийцу проявляет интерес ПАОК.