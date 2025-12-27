Стало известно, какой будет трансферная политика «Спартака» по легионерам зимой

«Спартак» в зимнее окно не намерен приобретать легионеров.

Покупки возможны только при продаже кого-то из уже имеющихся иностранцев. Однако сейчас таких сделок не ожидается.

«Жедсон, Ву и Джику пришли полгода назад и выглядят адекватно потраченным средствам.

Угальде, Солари, Барко, Маркиньос, Мартинс, Гарсия, Бабич – с длительными контрактами, клуб на каждого из них рассчитывает.

Остаются Бонгонда и Рябчук, от которых «Спартак» хочет избавиться. Но у каждого со «Спартаком» короткий и очень хороший контракт. Оба не против до конца сезона посидеть и заработать, поэтому «Спартак» их вряд ли зимой продаст», – написал журналист Максим Никитин.

Сообщается также, что «Спартак» не ведет переговоров по защитнику «Фламенго» Матиасу Винье.

Клуб ищет футболиста на фланг атаки, но это будет либо россиянин, либо игрок из страны, представители которых не считаются легионерами в РПЛ (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан).