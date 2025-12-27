Введите ваш ник на сайте
Ташуев пошутил над логикой «Спартака» при выборе тренера

27 декабря, 21:00
1

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев отреагировал на возможное назначение Хуана Карлоса Карседо в «Спартак». Сейчас испанец возглавляет «Пафос».

– Какая из последних новостей в РПЛ вас удивила?

«Динамо» определилось с главным тренером. А вот «Спартак»... Все ищут, мучаются. Великомученики какие-то... Вот это поражает.

– «Спартаку» пора определиться?

– Я не знаю, по каким критериям там подбирают тренера. Должен же быть стиль, философия игры. Тренер должен соответствовать традициям «Спартака». А не так: свой – чужой, наш – не наш...

Сейчас пишут, что хотят позвать тренера из чемпионата Кипра. Что такое Кипр? Ни на что не намекаю, но я выигрывал чемпионат Беларуси. Поражает логика в московском клубе. Своих специалистов, что ли, нет? Ну вот почему Кипр? Почему «Пафос»? Потому что пафосный клуб, что ли?

Андрей Талалаев не понял, почему «Спартак» уволил Станковича, назвал отставку серба маразмом.

– Руководству клуба виднее. Лишь хочется понять, по каким критериям там ищут тренеров. С другой стороны, разве шестое место – это успех для «Спартака»? Просто Андрей [Талалаев] закончил с «Балтикой» первую часть сезона на пятой строчке. Так что Станкович, который оказался ниже, его устраивал [смеется].

  • Карседо уже работал в «Спартаке» в штабе Унаи Эмери в 2012 году.
  • С июня 2023 года 52-летний испанец возглавляет «Пафос», с которым выиграл чемпионат и Кубок Кипра.
  • С 11 ноября Вадим Романов исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Деяна Станковича.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Пафос Енисей Спартак Ташуев Сергей Карседо Хуан Карлос
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1766867561
Пошутил бы над своей карьерой лучше бы. Чел с Пафосом прошел 4 раунда квалификации, когда Ташуй прошел 4 десятка клубов.
Ответить
