Ташуев пошутил над логикой «Спартака» при выборе тренера

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев отреагировал на возможное назначение Хуана Карлоса Карседо в «Спартак». Сейчас испанец возглавляет «Пафос».

– Какая из последних новостей в РПЛ вас удивила?

– «Динамо» определилось с главным тренером. А вот «Спартак»... Все ищут, мучаются. Великомученики какие-то... Вот это поражает.

– «Спартаку» пора определиться?

– Я не знаю, по каким критериям там подбирают тренера. Должен же быть стиль, философия игры. Тренер должен соответствовать традициям «Спартака». А не так: свой – чужой, наш – не наш...

Сейчас пишут, что хотят позвать тренера из чемпионата Кипра. Что такое Кипр? Ни на что не намекаю, но я выигрывал чемпионат Беларуси. Поражает логика в московском клубе. Своих специалистов, что ли, нет? Ну вот почему Кипр? Почему «Пафос»? Потому что пафосный клуб, что ли?

– Андрей Талалаев не понял, почему «Спартак» уволил Станковича, назвал отставку серба маразмом.

– Руководству клуба виднее. Лишь хочется понять, по каким критериям там ищут тренеров. С другой стороны, разве шестое место – это успех для «Спартака»? Просто Андрей [Талалаев] закончил с «Балтикой» первую часть сезона на пятой строчке. Так что Станкович, который оказался ниже, его устраивал [смеется].