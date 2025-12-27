Дзагоев одним словом описал состояние Алдонина, борющегося с раком

Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о состоянии здоровья другого бывшего армейца Евгения Алдонина.
- Футболист борется с раком поджелудочной железы.
- Он говорил, что лечится в Германии.
- Для Алдонина собрали почти 3 миллиона рублей на благотворительном аукционе.
«Мы с Женей последний раз общались недели две-три назад. Рассказал о своем состоянии – он бодрячком.
Надеюсь, все будет хорошо, и мы увидим Евгения и на падел-кортах, и на футболе.
Он машина в этом плане. Мы его всячески поддерживаем. Сроки его возвращения в Россию непонятны – он специально не летает туда-обратно. Иммунитет должен быть», – заявил Дзагоев.
Источник: «Р-Спорт»