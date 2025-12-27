Дзагоев одним словом описал состояние Алдонина, борющегося с раком

Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о состоянии здоровья другого бывшего армейца Евгения Алдонина.

Футболист борется с раком поджелудочной железы.

Он говорил, что лечится в Германии.

Для Алдонина собрали почти 3 миллиона рублей на благотворительном аукционе.

«Мы с Женей последний раз общались недели две-три назад. Рассказал о своем состоянии – он бодрячком.

Надеюсь, все будет хорошо, и мы увидим Евгения и на падел-кортах, и на футболе.

Он машина в этом плане. Мы его всячески поддерживаем. Сроки его возвращения в Россию непонятны – он специально не летает туда-обратно. Иммунитет должен быть», – заявил Дзагоев.