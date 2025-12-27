Названа приоритетная трансферная цель «Краснодара»

«Краснодар» рассматривает покупку полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса в качестве приоритетной трансферной цели.

Сообщается, что «быки» ищут варианты усиления центра поля, в том числе с учетом вероятного ужесточения лимита на легионеров.

Вероятность перехода Карпукасаа в зимнее трансферное окно невелика: у игрока еще полтора года контракта с «Локомотивом», и красно-зеленые хотели бы продлить соглашение.