Названа приоритетная трансферная цель «Краснодара»

«Краснодар» рассматривает покупку полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса в качестве приоритетной трансферной цели.
Сообщается, что «быки» ищут варианты усиления центра поля, в том числе с учетом вероятного ужесточения лимита на легионеров.
Вероятность перехода Карпукасаа в зимнее трансферное окно невелика: у игрока еще полтора года контракта с «Локомотивом», и красно-зеленые хотели бы продлить соглашение.
- 23-летний Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 21 матч, отметился 1 ассистом.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 6 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»