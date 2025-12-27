Введите ваш ник на сайте
Селюк прояснил ситуацию с назначением Артиги в «Рубин»

27 декабря, 19:25
2

Представитель тренера Франка Артиги Дмитрий Селюк прокомментировал желание казанцев назначить испанца, работающего в ангольском «Атлетико Петролеос».

– Почему «Рубину» не удалось договориться с Франком Артигой?

– Тут всe ясно как божий день. Я сразу говорил, что вряд ли выйдет подписать Франка, причем не только у «Рубина». Это вряд ли бы вышло и у «Барселоны». Он успешный тренер: идет на первом месте в чемпионате, идет первым в африканской Лиге чемпионов. А его команда принадлежит самой большой государственной нефтяной компанией в Анголе. То есть их деньгами не убить. Они не согласны отпустить Артигу, даже если им дать миллион.

Более того, все в «Петролеос Атлетико» в восторге от игры: все видят, что Франк меняет игру в лучшую сторону. И такого тренера никто не хочет отпускать. Контракт у него до мая. И в таком случае возможен только вариант, при котором с ним новый клуб подпишет контракт, но по которому он приступит к работе с лета. А сейчас руководство ангольского клуба ни за какие деньги его не отпустит, как бы кто ни хотел.

– В общем, если его и можно представить в «Рубине», то только по окончании контракта с нынешним клубом?

– Да. Если Франк придет в Россию, то только с июня. Даже если заплатят «Петролеос Атлетико» 5 миллионов евро, его не отпустят. Но через три месяца он будет в принципе свободен. Артига, безусловно, уже адаптирован. Он очень хорошо знает и Первую лигу, и РПЛ. То есть он знает с низов российский футбол. Поэтому он полностью готов к решению серьезных задач.

  • До лета «Рубин» возглавит Виталий Кафанов.
  • Это произойдет после официального увольнения Рашида Рахимова.
  • «Рубин» идет в РПЛ 7-м.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Атлетико Петролеос Рубин Артига Франк Селюк Дмитрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1766856561
Если он такой бесценный чего у него контракт до мая?
Ответить
zigbert
1766861477
Просто Селюк набивает Артиге цену.
Ответить
