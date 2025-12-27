Камоцци оценил трансфер динамовца в «Спартак»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал скорый трансфер в команду динамовца Ульви Бабаева.

«Ульви Бабаев – отличный вариант для «Спартака», это талантливый парень с хорошим потенциалом роста. «Спартаку» нужны такие игроки с российским паспортом, это правильный вектор.

К тому же после ухода Александра Соболева команде не хватает хорошего нападающего. Если ужесточение лимита на легионеров произойдет, у «Спартака» должны быть сильные россияне, чтобы бороться за чемпионство», – сказал Камоцци.