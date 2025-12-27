Введите ваш ник на сайте
Камоцци оценил трансфер динамовца в «Спартак»

27 декабря, 13:38
6

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал скорый трансфер в команду динамовца Ульви Бабаева.

«Ульви Бабаев – отличный вариант для «Спартака», это талантливый парень с хорошим потенциалом роста. «Спартаку» нужны такие игроки с российским паспортом, это правильный вектор.

К тому же после ухода Александра Соболева команде не хватает хорошего нападающего. Если ужесточение лимита на легионеров произойдет, у «Спартака» должны быть сильные россияне, чтобы бороться за чемпионство», – сказал Камоцци.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Бабаев Ульви
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1766844957
Руководители "Динамо" вообще шизанутые.
Ответить
алдан2014
1766847779
После ухода Соболева нет нападающего? А Соболь прямо хороший был? Ещё выходки его ,гадкие,бесили даже своих болел.
Ответить
zigbert
1766848758
Соболев правда нападающий другого плана. Что касается Бабаева то это игрок хорошего уровня с учётом его дальнейшего роста. Ужесточение лимита на легионеров тоже нельзя исключать.
Ответить
