Камоцци оценил трансфер динамовца в «Спартак»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал скорый трансфер в команду динамовца Ульви Бабаева.
«Ульви Бабаев – отличный вариант для «Спартака», это талантливый парень с хорошим потенциалом роста. «Спартаку» нужны такие игроки с российским паспортом, это правильный вектор.
К тому же после ухода Александра Соболева команде не хватает хорошего нападающего. Если ужесточение лимита на легионеров произойдет, у «Спартака» должны быть сильные россияне, чтобы бороться за чемпионство», – сказал Камоцци.
- Нападающий забил 5 голов в 16 матчах за «Динамо».
- Сообщалось, что Бабаев согласовал со «Спартаком» контракт до 2030 года.
- В новом клубе Ульви сможет зарабатывать почти втрое больше.
Источник: «РБ Спорт»