Стала известна судьба Мохеби в «Ростове»

Иранский футболист «Ростова» Мохаммад Мохеби вскоре покинет клуб.

Срок его контракта с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Мохеби в 2,8 миллиона евро.

27-летний иранец в этом сезоне провел за российский клуб 20 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.

«Руководство ростовского клуба не смогло договориться о продлении контракта с Мохеби.

Теперь ростовчане будут пытаться продать своего легионера. В идеале за него хотят выручить около 1,5 миллиона евро. Есть даже предварительный интерес из Турции.

Если продать не получится, то летом Мохеби уйдет свободным агентом», – написал источник.