Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дивеев принял важное решение на фоне переговоров с «Зенитом»

Дивеев принял важное решение на фоне переговоров с «Зенитом»

27 декабря, 13:21
7

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в последние трое суток не появляется в телеграме.

Решение отдалиться от соцсетей игрок, вероятно, принял на фоне переговоров о трансфере в «Зенит».

Под последним постом в телеграм-канале Дивеева накопились сотни комментариев от фанатов ЦСКА: одни просят 26-летнего россиянина остаться на «ВЭБ Арене», а другие называют его «иудой» и просят «передать привет» Марио Фернандесу и Саше Зделару.

  • Сообщалось, что зенитовцы доплатят 2 миллиона евро в рамках сделки и откажутся от процента за перепродажу Владислава Сауся из «Балтики», который тоже присоединится к армейцам.
  • 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
  • 24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

Еще по теме:
Моссаковский – об обмене игроками между «Зенитом» и ЦСКА: «Вин-вин» для всех» 1
Фанаты «Зенита» детально проанализировали трансфер Дивеева 5
«Зенит» и ЦСКА оформили обмен с участием трех игроков 12
Источник: телеграм-канал «СБГ ТЕЛЕГА»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дивеев Игорь
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1766831146
КРУГОВОЙ ИЮДА...клубы ведут переговоры а ек игроки за спинами клуба и команды...семья важнее чем дебилы фаны
Ответить
Красногвардейчик
1766833826
Ну с Фернандесом по предательству редко кто может сравниться(Дивеев не такая значимая фигура для ЦСКА)....а вот что он дал согласие на переход в Зенит, это не есть хорошо
Ответить
boris63
1766835979
Ну, Дивейка никогда и не был Армейцем и показывал это всем видом, одно то, как и сколько мурыжил с продлением контракта, о многом говорит. Пущай катится, команда не заметит потери хрустального.
Ответить
Красногвардейчик
1766840142
Имидж-ничто......нажива-всё))) пусть и мнимая, Фернандес не даст соврать
Ответить
рылы
1766840468
а зделар-то тут каким боком, если кони сами его на трансфер выставили? зенит заплатил 1 лям, и на этом всё закончилось
Ответить
Garrincha58
1766855391
армейцы должны радоваться, что подсунули его питерцам он же опять травмируется и Семак будет думать кого поставить вместо него
Ответить
zigbert
1766903006
Конечно многих фанатов ЦСКА задела эта история за живое.
Ответить
Главные новости
Клуб РПЛ сыграет с «Шэньхуа» Слуцкого
20:58
Аршавин ответил, кто сильнее – он или Канчельскис
20:32
1
Позиция Сильянова насчет трансфера в «Спартак» или «Зенит»
19:58
3
Алиев назвал «нулевым» тренера, 4 раза бравшего чемпионат России
19:15
8
Кержаков в Петербурге станет преемником Антибиотика
18:57
8
ВидеоАршавин дал пендаля комментатору «Матч ТВ»
18:50
6
В «Зените» хотят заполучить Батракова
18:34
17
В Грузии определили игрока года
17:59
1
В ЦСКА без слов отреагировали на новость о 50 миллионах за форварда
17:34
5
ФотоЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
17:25
3
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ сыграет с «Шэньхуа» Слуцкого
20:58
Мостовой рассказал, как едва не избил болельщиков «Спартака»
20:44
2
Сафонов одним прилагательным описал 2025 год для российского футбола
19:35
В «Зените» хотят заполучить Батракова
18:34
17
Газизов прокомментировал выбор Евсеева в «Динамо Мх»
18:15
Дюков высказался о возможных матчах России с США
17:49
2
В ЦСКА без слов отреагировали на новость о 50 миллионах за форварда
17:34
5
ФотоЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
17:25
3
ФотоМостовой сообщил, что подписал контракт со «Спартаком»
17:14
10
Главы двух клубов РПЛ получили ордена от Путина
17:03
2
РФС принял важное решение по «Балтике»
16:41
3
Генич прокомментировал скорый трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
16:16
5
В сборной России высказались о невызове Дугласа Сантоса
16:01
5
МакГиди оценил возможное назначение Карседо в «Спартак»
15:50
2
Первый комментарий Евсеева после возвращения в РПЛ
15:43
5
Мостовой: «Краснодар» тренирует человек, который не знает, как по мячу ударить»
15:36
31
Отец Даку назвал клуб, в котором форвард будет играть во второй части сезона
15:25
2
ЦСКА близок к подписанию игрока «Фенербахче»
15:15
6
«Сколько ему, 20?» Оздоев назвал лучшего футболиста России за последнее десятилетие
15:09
Семин отреагировал на назначение Евсеева главным тренером «Динамо Мх»
14:56
3
Егоров назвал российского игрока, который сейчас стоил бы 100 миллионов
14:09
2
ЦСКА предложит 50 миллионов за нападающего
13:54
21
Кержаков высказался о возможном назначении в «Зените»
13:36
1
«Динамо» рассмотрит подписание бывших тренеров ЦСКА и «Зенита»
13:29
Стало известно новое место работы Кержакова
13:24
4
ФотоМахачкалинское «Динамо» назначило нового главного тренера
13:14
6
30-летняя актриса рассказала о знакомстве и предложении от 23-летнего вингера ЦСКА
13:04
3
Подробности контракта Евсеева с клубом РПЛ
12:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 