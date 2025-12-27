Дивеев принял важное решение на фоне переговоров с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в последние трое суток не появляется в телеграме.
Решение отдалиться от соцсетей игрок, вероятно, принял на фоне переговоров о трансфере в «Зенит».
Под последним постом в телеграм-канале Дивеева накопились сотни комментариев от фанатов ЦСКА: одни просят 26-летнего россиянина остаться на «ВЭБ Арене», а другие называют его «иудой» и просят «передать привет» Марио Фернандесу и Саше Зделару.
- Сообщалось, что зенитовцы доплатят 2 миллиона евро в рамках сделки и откажутся от процента за перепродажу Владислава Сауся из «Балтики», который тоже присоединится к армейцам.
- 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
- 24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «СБГ ТЕЛЕГА»