Дивеев принял важное решение на фоне переговоров с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в последние трое суток не появляется в телеграме.

Решение отдалиться от соцсетей игрок, вероятно, принял на фоне переговоров о трансфере в «Зенит».

Под последним постом в телеграм-канале Дивеева накопились сотни комментариев от фанатов ЦСКА: одни просят 26-летнего россиянина остаться на «ВЭБ Арене», а другие называют его «иудой» и просят «передать привет» Марио Фернандесу и Саше Зделару.