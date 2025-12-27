Габулов рассказал о лечении Алдонина, борющегося с раком

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал ситуацию с экс-игроком команды Евгением Алдониным.

Футболист борется с раком поджелудочной железы.

Он говорил, что лечится в Германии.

Для Алдонина собрали почти 3 миллиона рублей на благотворительном аукционе.

«В личном общении и в переписке желаем Алдонину скорейшего выздоровления. Морально мы всегда с ним. Оказываем ему всю посильную помощь. Хорошо, что футбольное и падел сообщества не остаются в стороне и всячески поддерживают Женю.

Мы все вместе желаем ему скорейшего выздоровления и хотим, чтобы он быстрее справился с этим недугом. Женя сейчас лечится, восстанавливается, проходит определeнные процедуры», – сказал Габулов.