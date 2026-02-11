Введите ваш ник на сайте
  • Смертин рассказал об общении с Алдониным, который борется с раком

Смертин рассказал об общении с Алдониным, который борется с раком

11 февраля, 10:23

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин сообщил, что поддерживает связь с Евгением Алдониным.

  • Алдонин борется с раком поджелудочной железы.
  • Экс-игрок ЦСКА говорил, что лечится в Германии.
  • Для Алдонина собрали почти 3 миллиона рублей на благотворительном аукционе.

«Мы с ним на связи. И созваниваемся, и голосовыми сообщениями обмениваемся. Недавно вот поздравлял его с днем рождения. У нас и позиция была одна и та же, и, когда он длинные волосы носил, мы даже были похожи внешне. В сборной нас называли – клоны.

Нас даже сейчас путают! До сих пор иногда в метро ко мне подходят: «Здравствуйте. Вы же в ЦСКА играли?» – «Понятно, это вы меня за Женю Алдонина приняли. Я играл в «Локомотиве». Я его спрашивал: «Тебя путают со мной?» – «Путают!» – «Ты не обижаешься?» – «Да, наоборот, круто!» А мне тем более приятно, ведь он помоложе и посимпатичнее. Дошло до того, что я дал какое-то интервью после Оймякона, под ним комментарии: «Так он же тяжело болен!» Даже тут перепутали...

Он всегда откликался на просьбы поучаствовать в социальных программах, возглавил фонд по адаптации ребят из детдомов, турниры устраивал. Мы пересекались на этой почве. И на поле у него была та же неуступчивость, несгибаемость, желание помочь другим, отработать за кого-то. Такое отношение к ребятам переносилось на отношение ко всем людям за пределами футбольного поля.

У нас с Женей очень много схожего, и отношения хорошие. Я все говорю, что здоровье нужно зарабатывать, и он после карьеры делал это! Алдонин очень хорошо играет в падел, я сам ходил, смотрел и болел за него. У меня с этим видом спорта пока не складывается, а он левша, занимался настольным теннисом – просто красавец. Из наших футболистов ему равных в паделе нет! Он очень спортивный человек. Но, видимо, есть какие-то скрижальные вещи, которые нам неподвластны. Наши задачи – сопротивляться им, насколько это возможно, и преодолевать. Откуда и когда что прилетит, мы не можем знать. Дай ему Бог здоровья, он большой молодец», – сказал Смертин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Алдонин Евгений Смертин Алексей
