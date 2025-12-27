Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Судьбу звания лучшего бомбардира сборной России решат немцы

Судьбу звания лучшего бомбардира сборной России решат немцы

27 декабря, 17:20
9

Президент РФС Александр Дюков высказался по вопросу лучшего бомбардира в истории сборной России.

  • Артем Дзюба с марта считался единоличным рекордсменом.
  • Александр Кержаков добился через ФИФА, чтобы на него переписали спорный гол в ворота Германии в 2005 году.
  • Теперь у обоих форвардов по 31 голу в составе сборной.

– Широкое распространение получила интрига с лучшим бомбардиром сборной России. Намерен ли РФС принимать участие в этом мероприятии и помогать Кержакову в переписи гола на себя и кто, на ваш взгляд, сейчас лучший бомбардир сборной – если мы переходим к цирковым вызовам в сборную, то надо вызывать и Олега Блохина, который является лучшим бомбардиром сборной СССР?

– Вопрос важный, но не относится к приоритетным задачам РФС. С одинаковым уважением отношусь и к Артему Дзюбе, и к Александру Кержакову. Мы должны руководствоваться официальной статистикой. Если следовать ей, то лучшим бомбардиром сборной является Артем Дзюба.

Если Александру удастся доказать, что гол (Германии) был забит им, то они поделят звание лучшего бомбардира.

– Что означает ваша ремарка «если Кержакову удастся доказать»? Как он должен доказывать?

– Не мы определяем, кто забил гол. Организатором матча была Немецкая федерация футбола. Они должны принять решение.

Жена Карпина выложила видео в честь годовщины свадьбы 5
Дюков одним прилагательным оценил решение России остаться в УЕФА 1
В Испании сравнили игровой уровень Мостового и Карпина 4
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Акрон Россия Дзюба Артем Кержаков Александр Дюков Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1766846996
Пусть ,типа ,у фрицев голова болит? Ну артисты в РФС,выкрутились
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1766850751
Не хочет заморачиваться
Ответить
Литейный 4 (returned)
1766852754
Керж конечно лучший. У Дзюбы все голы в товарняках с низшими командами из второй сотни рейтинга, а у Кержа в официальных играх. Гыгыгы
Ответить
Айболид
1766855006
— А немцы? — Что немцы? — Немцы будут? — Какие немцы? — Ну немцы! — Зачем немцы? (с)
Ответить
