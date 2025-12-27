Судьбу звания лучшего бомбардира сборной России решат немцы

Президент РФС Александр Дюков высказался по вопросу лучшего бомбардира в истории сборной России.

Артем Дзюба с марта считался единоличным рекордсменом.

Александр Кержаков добился через ФИФА, чтобы на него переписали спорный гол в ворота Германии в 2005 году.

Теперь у обоих форвардов по 31 голу в составе сборной.

– Широкое распространение получила интрига с лучшим бомбардиром сборной России. Намерен ли РФС принимать участие в этом мероприятии и помогать Кержакову в переписи гола на себя и кто, на ваш взгляд, сейчас лучший бомбардир сборной – если мы переходим к цирковым вызовам в сборную, то надо вызывать и Олега Блохина, который является лучшим бомбардиром сборной СССР?

– Вопрос важный, но не относится к приоритетным задачам РФС. С одинаковым уважением отношусь и к Артему Дзюбе, и к Александру Кержакову. Мы должны руководствоваться официальной статистикой. Если следовать ей, то лучшим бомбардиром сборной является Артем Дзюба.

Если Александру удастся доказать, что гол (Германии) был забит им, то они поделят звание лучшего бомбардира.

– Что означает ваша ремарка «если Кержакову удастся доказать»? Как он должен доказывать?

– Не мы определяем, кто забил гол. Организатором матча была Немецкая федерация футбола. Они должны принять решение.