Дюков одним прилагательным оценил решение России остаться в УЕФА

Президент РФС Александр Дюков спустя годы оценил решение не выходить из УЕФА.

«Три года назад мы обсуждали переход в Азию. Но, если вы помните, ключевым моментом было решение ФИФА о нашем отстранении. Снятия этого решения мы не получили, поэтому спустя три года могу сказать, что переход в Азию оказался бы бессмысленным.

Мы потратили бы кучу времени на бумажную работу, но не добились бы практической пользы. Решение остаться в УЕФА было правильным», – сказал Дюков.

Отстранение России длится более 3,5 года – с февраля 2022 года.