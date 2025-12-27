«Фигурируют только 2 фамилии»: Генич – о поиске нового тренера «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о кандидатах на пост главного тренера «Спартака».

11 ноября клуб уволил Деяна Станковича.

Его сменил Вадим Романов, под руководством которого спартаковцы выиграли 2 из 4 матчей при 1 ничьей и 1 поражении.

Теперь москвичи хотят назначить Хуана Карлоса Карседо из «Пафоса».

«Две фамилии только фигурируют: Вадим Романов с той же самой компромиссной историей до конца сезона, либо Хуан Kарлос Карседо.

Помимо того что стал чемпионом Кипра с «Пафосом», он вывел команду в Лигу чемпионов», – сказал Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».