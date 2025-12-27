Непомнящий ответил, похож ли Дзюба на футболиста-пенсионера: «Чем дольше Артем будет играть, тем лучше для всех»

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий оценил игру 37-летнего нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Как долго Дзюба еще сможет играть на уровне РПЛ? Это знает только сам Артем. Но он все еще не выглядит игроком, которому пора на пенсию. Дзюба – выдающийся футболист для чемпионата России.

Чем дольше он будет играть, тем лучше для всех. Артем уже побил все рекорды, всем все доказал. Видно, что он все еще получает удовольствие от футбола», – сказал Непомнящий.