Корнеев допустил, что Романов станет постоянным тренером «Спартака»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о поиске главного тренера в «Спартаке».

11 ноября клуб уволил Деяна Станковича.

Его сменил Вадим Романов, под руководством которого спартаковцы выиграли 2 из 4 матчей при 1 ничьей и 1 поражении.

Теперь москвичи хотят назначить Хуана Карлоса Карседо из «Пафоса».

«Это всегда диалог между футболистами и руководством. Здесь история, как с «Динамо». Там, может быть, и хотели другого тренера, но его не могут найти и взять именно сейчас. Не удивлюсь, если повторится история и (в «Спартаке») оставят Романова», – сказал Корнеев.