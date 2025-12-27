Три московских клуба РПЛ заинтересованы в 17-летнем хавбеке из Беларуси

Полузащитник молодeжной команды «Динамо Мн» Егор Молчан попал в поле зрения скаутов московского «Динамо».
Ранее сообщалось, что за игроком уже следят ЦСКА и «Спартак».
В декабре атакующий хавбек прошeл с разрешения минчан краткосрочную стажировку в «Леванте». Помимо клуба из Валенсии интерес к Молчану проявляют «Вильярреал» и «РБ Лейпциг».
- В этом году полузащитник провел 6 матчей за «Динамо Мн» в юношеской лиге УЕФА, забил 2 гола.
- Также 17-летний Молчан сыграл в 15 встречах за «Динамо-БГУФК» в Первой лиге Беларуси (второй по статусу дивизион). Там он забил 1 гол и отдал 5 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость футолиста в 125 тысяч евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»