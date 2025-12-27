Три московских клуба РПЛ заинтересованы в 17-летнем хавбеке из Беларуси

Полузащитник молодeжной команды «Динамо Мн» Егор Молчан попал в поле зрения скаутов московского «Динамо».

Ранее сообщалось, что за игроком уже следят ЦСКА и «Спартак».

В декабре атакующий хавбек прошeл с разрешения минчан краткосрочную стажировку в «Леванте». Помимо клуба из Валенсии интерес к Молчану проявляют «Вильярреал» и «РБ Лейпциг».