Российский форвард «Балтики» может перейти в клуб из Хорватии

Один из хорватских клубов намерен арендовать с правом выкупа у «Балтики» нападающего Абу-Саида Эльдарушева.
Стороны прорабатывают бюрократические вопросы, которые осложняются новой процедурой получения шенгенской визы для россиян. Трансферное окно в Хорватии закроется 16 февраля.
Интерес к Эльдарушеву также проявляют две команды РПЛ и клубы из ближнего зарубежья, выступающие в еврокубках.
Нападающий с июля выступал за «МЛ Витебск» на правах аренды. В его составе он стал чемпионом Беларуси.
- 24-летний Эльдарушев в этом сезоне провел за «МЛ Витебск» 16 матчей, забил 6 голов.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.
- Срок контракта россиянина с «Балтикой» рассчитан до середины 2027 года.
Источник: Legalbet