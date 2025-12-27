Российский форвард «Балтики» может перейти в клуб из Хорватии

Один из хорватских клубов намерен арендовать с правом выкупа у «Балтики» нападающего Абу-Саида Эльдарушева.

Стороны прорабатывают бюрократические вопросы, которые осложняются новой процедурой получения шенгенской визы для россиян. Трансферное окно в Хорватии закроется 16 февраля.

Интерес к Эльдарушеву также проявляют две команды РПЛ и клубы из ближнего зарубежья, выступающие в еврокубках.

Нападающий с июля выступал за «МЛ Витебск» на правах аренды. В его составе он стал чемпионом Беларуси.