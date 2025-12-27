Пономарев назвал худшего защитника РПЛ в 2025 году: «Он не должен играть в футбол»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал Хуана Хосе Касереса из московского «Динамо».

«Худший защитник года – Касерес. Он меня абсолютно разочаровал. Он не должен играть в футбол.

Раньше для меня таким был Бабич из «Спартака», он просто неграмотный. Они оба играют с колоссальными ошибками и нарушениями.

Вот из-за этих ребятишек их команды и находятся внизу, потому что обороны нет», – сказал Пономарев.