Пономарев назвал худшего защитника РПЛ в 2025 году: «Он не должен играть в футбол»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал Хуана Хосе Касереса из московского «Динамо».
«Худший защитник года – Касерес. Он меня абсолютно разочаровал. Он не должен играть в футбол.
Раньше для меня таким был Бабич из «Спартака», он просто неграмотный. Они оба играют с колоссальными ошибками и нарушениями.
Вот из-за этих ребятишек их команды и находятся внизу, потому что обороны нет», – сказал Пономарев.
- В феврале динамовцы купили Касереса за 3,4 млн евро.
- С тех пор парагваец забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 32 матчах.
Источник: «Советский спорт»