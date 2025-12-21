Введите ваш ник на сайте
  • Пономарев резко прокомментировал обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»: «С какого бодуна это делать?»

Пономарев резко прокомментировал обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»: «С какого бодуна это делать?»

Сегодня, 16:04
7

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о готовящемся обмене с «Зенитом» Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.

– В СМИ пишут, что ЦСКА может обменять Дивеева на Лусиано из «Зенита». Как на это смотрите?

– Я не верю в такой обмен. С какого бодуна это делать? Я не помню, чтобы Лусиано хорошо себя проявлял в «Зените». А питерцам, конечно, Дивеев пригодился бы: я там не вижу ни одного нормального центрального защитника.

Дивеев – коренной армеец, и сейчас он на своем месте. Понятно, что у него в игре много погрешностей, и ему еще над многими компонентами нужно работать, чтобы прибавлять, но я не думаю, что он будет прогрессировать.

Поэтому ЦСКА нужно довольствовать тем, что имеет. А это неплохой защитник, который играет на четыре с минусом.

– Считаете, что Лусиано вообще не нужен в ЦСКА?

– Ни в коем случае.

«Зенит» предлагает 10 миллионов евро за Дивеева. Такая цифра фигурирует в СМИ. Это хорошая цена?

– Наверное, цена хорошая, но мне не нравится, что мы все опять измеряем деньгами, а не людьми. Просто будет так, что ЦСКА получит эти деньги и дырку в обороне. Зачем?

– Для развития карьеры Дивееву лучше уйти в «Зенит» или остаться в ЦСКА?

– Думаю, для него было бы лучше остаться армейцем до конца карьеры. В Европе ему делать нечего, потому что он будет там проигрывать все единоборства – он просто не успевает. Стартовой и дистанционной скорости у него нет, внизу он плохо отбирает мячи. У него много недочетов.

Акинфеев же никуда не дергался и до конца будет играть в ЦСКА. А зачем куда-то ехать? Дивееву надо брать пример у Игоря.

Вот Чалов раз дернулся, два, ну и что? И его уже в аренду сдают. Это позор какой-то. И сейчас, как я понимаю, Чалов хочет вернуться назад. Но в ЦСКА он теперь не нужен. Он будет тормозить игру.

Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Гонду Лусиано Пономарев Владимир
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1766325092
Этот трансфер...кот в мешке для ЦСКА, конечно Дивеев это хрусталь, частые травмы и неуверенная игра внизу, плюс многочисленные привозы...потерей особой не будут для клуба, но и Гонду далеко не спасителем будет для ЦСКА....всё очень загадочно и туманно
Ответить
boris63
1766326185
Дивеев в ЦСКА с девятнадцатого года, каким боком он Армейцем стал, да ещё коренным?
Ответить
vvv123
1766327382
Неплохо бы еще Зениту Акинфеева прикупить вместе с Дивеевым. Для равновесия, так сказать!
Ответить
Интерес
1766329698
"Многознание":Дивеев-"коренной армеец из Уфы",пришедший в ЦСКА в 2019 году...
Ответить
FWSPM
1766335553
не с бодуна а по производственной необходимости
Ответить
Бумбраш
1766336252
Что то много в последнее время Пономарёва,в дом престарелых интернет провели?
Ответить
