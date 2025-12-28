Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Абрамович заблокировал передачу Украине денег от продажи «Челси»

Абрамович заблокировал передачу Украине денег от продажи «Челси»

Вчера, 00:12
15

Экс-владелец «Челси» Роман Абрамович готовится к судебным разбирательствам с правительством Великобритании по поводу замороженных активов.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер пригрозил российскому бизнесмену судом, если тот не передаст Украине всю сумму, вырученную от продажи «Челси» в 2022 году.

  • За лондонский клуб заплатили 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.
  • Эти деньги заморожены на специальном счете. Абрамовичу нельзя ими распоряжаться.
  • Британские власти хотят направить средства Украине, но российский бизнесмен уже несколько лет не разрешает это сделать.

По информации The Times, Абрамович убежден, что у него есть веские юридические основания передавать выручку от продажи «Челси» на своих условиях.

Он нанял юристов топ-уровня, в том числе бывшего старшего юридического советника Дональда Трампа.

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1766876917
"Джентельмены" по-бандитски пытаются отжать деньги на финансирование террористов.
Ответить
R_a_i_n
1766899509
Щас проснется бандерлог окопный и пояснит по существу вопроса!
Ответить
Красногвардейчик
1766902614
А почему он должен свои деньги, переводить Кахлам?
Ответить
brаtskij
1766905036
Из хунты бритов надо сделать пустыню.
Ответить
Айболид
1766907705
абрамович каклам с англичанками за щёчку сунул )))
Ответить
Taps
1766909257
Ворюга от англобандитов отмахивается. Во как !
Ответить
СильныйМозг
1766910033
А какие здесь юридические основания для того чтобы забрать деньги себе у Абрамовича?
Ответить
Good_win_ФКСМ
1766911570
понимает Абраша, что ситуация кардинально меняется, потому и все свои фунты-шекели решил сохранить.. да и от англичан не только гражданство не получил, еще и инвестиционного вида на жительство лишился.
Ответить
mutabor0992
1766947938
Эффект бумеранга.Абгаша стырил деньги у чукчей...Теперь другие "абГаши" пытаются стырить деньги у рОмаши.Цирк!
Ответить
Иван-Попович-google
1766952733
Условия Абрамовича о деньгах (украденных у россиян): 50% Украине, 50% россиянам покалеченым на войне (не вс рф, а именно пострадавшим, может курянам часть, тонкостей нет). Такая позиция из за боязни деда, различные средства типа новичка совершенствуются. Да и окна часто неожиданно открываются на высоких этажах. Но то, что отдаст всё это факт. Вопрос кому сколько.
Ответить
