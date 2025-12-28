Абрамович заблокировал передачу Украине денег от продажи «Челси»

Экс-владелец «Челси» Роман Абрамович готовится к судебным разбирательствам с правительством Великобритании по поводу замороженных активов.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер пригрозил российскому бизнесмену судом, если тот не передаст Украине всю сумму, вырученную от продажи «Челси» в 2022 году.

За лондонский клуб заплатили 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.

Эти деньги заморожены на специальном счете. Абрамовичу нельзя ими распоряжаться.

Британские власти хотят направить средства Украине, но российский бизнесмен уже несколько лет не разрешает это сделать.

По информации The Times, Абрамович убежден, что у него есть веские юридические основания передавать выручку от продажи «Челси» на своих условиях.

Он нанял юристов топ-уровня, в том числе бывшего старшего юридического советника Дональда Трампа.