Абрамович заблокировал передачу Украине денег от продажи «Челси»

Экс-владелец «Челси» Роман Абрамович готовится к судебным разбирательствам с правительством Великобритании по поводу замороженных активов.
Ранее британский премьер-министр Кир Стармер пригрозил российскому бизнесмену судом, если тот не передаст Украине всю сумму, вырученную от продажи «Челси» в 2022 году.
- За лондонский клуб заплатили 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.
- Эти деньги заморожены на специальном счете. Абрамовичу нельзя ими распоряжаться.
- Британские власти хотят направить средства Украине, но российский бизнесмен уже несколько лет не разрешает это сделать.
По информации The Times, Абрамович убежден, что у него есть веские юридические основания передавать выручку от продажи «Челси» на своих условиях.
Он нанял юристов топ-уровня, в том числе бывшего старшего юридического советника Дональда Трампа.
Источник: «Бомбардир»