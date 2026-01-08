Фанаты «Челси» снова скандировали имя Абрамовича

Болельщики «Челси» продолжают скучать по экс-владельцу клуба Роману Абрамовичу.
Во время проигранного матча 21-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:2) они скандировали имя российского бизнесмена.
Также фанаты выкрикивали оскорбления в адрес нынешнего совладельца «Челси» Бехдада Эгбали.
«Иди на ***, Эгбали», – звучало в среду вечером на «Крэвен Коттедж».
- «Челси» принадлежал Абрамовичу с 2003 по 2022 год.
- Затем клуб продали американцу Тодду Боули и его партнерам по инвестиционному бизнесу за 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.
- При Абрамовиче команда выиграла 21 крупный трофей.
Источник: «Бомбардир»