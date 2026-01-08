Фанаты «Челси» снова скандировали имя Абрамовича

Болельщики «Челси» продолжают скучать по экс-владельцу клуба Роману Абрамовичу.

Во время проигранного матча 21-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:2) они скандировали имя российского бизнесмена.

Также фанаты выкрикивали оскорбления в адрес нынешнего совладельца «Челси» Бехдада Эгбали.

«Иди на ***, Эгбали», – звучало в среду вечером на «Крэвен Коттедж».