4-кратного чемпиона в составе «Зенита» отстраняли от команды за пьянство

Тренер Игорь Гамула вспомнил, как отстранял защитника Дмитрия Чистякова от дубля «Ростова».

«Я его просто выгнал. Мы в шесть утра вылетали. Прихожу в комнату, а он спит, да еще разит от него спиртным. Совсем юный игрок, семнадцать лет, и уже – поддает?! Говорю ему, пока мы слетаем, тебя здесь чтобы уже не было. Меня начали уговаривать. Я ответил – нет.

После этого я встречался с Димой каждый год, он всегда благодарил за тот, пусть жесткий, но очень важный для него урок. Говорит: «Васильевич, спасибо тебе за то, что ты есть вообще на свете. Если бы не ты, наверное, и пошел бы я по наклонной», – написал Гамула в автобиографии.