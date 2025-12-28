Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • 4-кратного чемпиона в составе «Зенита» отстраняли от команды за пьянство

4-кратного чемпиона в составе «Зенита» отстраняли от команды за пьянство

Вчера, 11:02
4

Тренер Игорь Гамула вспомнил, как отстранял защитника Дмитрия Чистякова от дубля «Ростова».

«Я его просто выгнал. Мы в шесть утра вылетали. Прихожу в комнату, а он спит, да еще разит от него спиртным. Совсем юный игрок, семнадцать лет, и уже – поддает?! Говорю ему, пока мы слетаем, тебя здесь чтобы уже не было. Меня начали уговаривать. Я ответил – нет.

После этого я встречался с Димой каждый год, он всегда благодарил за тот, пусть жесткий, но очень важный для него урок. Говорит: «Васильевич, спасибо тебе за то, что ты есть вообще на свете. Если бы не ты, наверное, и пошел бы я по наклонной», – написал Гамула в автобиографии.

  • Тренер ушел из жизни в 2021 году.
  • Чистяков 4 раза брал РПЛ с «Зенитом».
  • Летом 31-летний Дмитрий вернулся в «Ростов».

Источник: телеграм-канал Артема Локалова
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Чистяков Дмитрий Гамула Игорь
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1766909895
так он уже будучи 4-х кратым ( в 17 то лет ) изгонялся ?
Ответить
Бумбраш
1766910344
Чувствуется школа буланихи
Ответить
OxfordRus
1766913823
Игоря Гамулы уже как 4 года нет с нами в этом грешном мире... Царствие ему небесное! Кому и когда он что вспоминал? Кстати, для автора новости. Чемпионат Мира в 2006 году Италия выиграла! Не вижу почему-то новости по этому поводу на сайте...
Ответить
Play
1766919705
Хах, я читаю Бомбардир уже больше 15 лет, ещё с тех пор, когда он Соккером был. Тут всегда много идиотии было в ленте новостей, собственно по тому и читаю, всегда всю х**ню можно узнать в одном месте. Но такого бреда, чтобы в свежих новостях публиковали слова человека, умершего четыре года назад, ещё не было. Каждый год новостники сайта берут новые высоты ахинеи, браво.
Ответить
