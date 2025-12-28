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Игорь Гамула
Игорь Гамула
Россия
17 февраля 1960 (66)
Тренер
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Новости
Публикации
4-кратного чемпиона в составе «Зенита» отстраняли от команды за пьянство
2025.12.28 11:02
3
Видео
Для грозненского журналиста стычка со Станковичем не первая – ранее была перепалка с Гамулой
2025.11.09 23:28
2
Филимонов: «Согласился возглавить «Гераклион» после смерти Гамулы»
2021.12.27 17:59
Видео
«Ростов» на фасаде стадиона почтил память Гамулы
2021.12.11 21:30
Карпин посетил похороны Гамулы
2021.12.11 00:34
Прощание с Гамулой состоится в Ростове-на-Дону 10 декабря
2021.12.08 17:11
3
Дзюба – о смерти Гамулы: «Будем скучать по удивительно харизматичному человеку»
2021.12.08 15:58
Черчесов – о смерти Гамулы: «Сложно подобрать слова. У него было то, чего не было у многих»
2021.12.08 14:05
Фото
«Не верится, просто шок». Карпин – о смерти Гамулы
2021.12.08 12:50
9
Директор «Гераклиона» – о смерти Гамулы: «Сердце, скорее всего»
2021.12.08 12:29
3
Фото
Матч «Ростов» – «Урал» начнется с минуты молчания в память об Гамуле
2021.12.08 11:16
1
Кафанов – о смерти Гамулы: «Шокирующая новость. Знал Игоря Васильевича с 16 лет»
2021.12.08 10:35
1
Умер бывший тренер «Ростова» Гамула
2021.12.08 09:45
27
Гамула – о зарплатах футболистов: «Игроки тратят свое здоровье. По себе знаю: сейчас все трещит и болит»
2021.09.24 21:43
11
Гамула: «Если бы я не пил, то, возможно, заиграл бы в великий футбол»
2021.09.24 19:30
3
Фото
«Обратился в «Ростов», но меня не взяли». Гамула возглавил любительский клуб «Гераклион»
2021.04.14 13:58
3
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
2020.12.01 18:40
2
Гамула: «Глушаков на уровне организовывает банкеты в Миллерово. С его самогонкой знаменитой. Там хорошо»
2020.11.13 22:06
7
Гамула: «Скоро вернусь к тренерской работе»
2020.11.13 19:52
5
Гамула – о вылете «Ростова»: «До игры с «Маккаби» в клубе говорили только о «Тоттенхэме»
2020.09.25 07:40
3
Гамула: «С зарплаты в «Ростове» бокал пива не купишь. Не понимаю, почему так»
2020.02.25 17:13
5
Гамула: «Баста купил для СКА красивый автобус, а он во время первой поездки сломался. Оказывается, чуть ли не миллион километров проехал»
2020.02.25 14:59
4
Гамула: «На «Матч ТВ» большие деньги, есть Аршавин, есть Тихонов. А я шаромыга, получаю копейки»
2020.02.25 14:32
19
Видео
Дивеев после матча с Латвией получил от Гамулы приз «Надежда». Защитник забил победный гол
2019.11.16 12:11
Гамула: «Спартак» зря отпустил Еременко, он станет хорошим усилением для «Ростова»
2019.01.18 11:19
9
Гамула: «Ощущение, что Глушакова убрали из «Спартака» из-за Еременко»
2018.10.28 13:26
21
Видео
Гамула выпустил клип «Цвет настроения черный». Ранее тренера обвинили в расизме
2018.10.04 18:49
35
Гамула: «В YouTube я артист, так что будете продолжать видеть всякий бред»
2018.09.13 12:38
7
Гамула вернулся в «Ростов». Он вошел в селекционную службу клуба
2018.09.13 08:15
3
Гамула – сборной России: «Сегодня все надежды на вас. Вы должны это сделать!»
2018.07.07 17:39
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