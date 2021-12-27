Игорь Гамула
Тренер
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Гамула
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|17 февраля 1960
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Гамула
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|17 февраля 1960
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ростов (мол)
|25
|8
|13
|4
|Дата
|Матч
|29.07.2016
|Ростов (мол)
|1 : 1
|Оренбург (мол)
|06.08.2016
|Ростов (мол)
|2 : 3
|Урал (мол)
|11.08.2016
|Зенит (мол)
|2 : 0
|Ростов (мол)
|19.08.2016
|Ростов (мол)
|2 : 2
|Томь (мол)
|28.08.2016
|Ахмат (мол)
|2 : 2
|Ростов (мол)
|09.09.2016
|Ростов (мол)
|2 : 0
|Кр. Советов (мол)
|17.09.2016
|Краснодар (мол)
|2 : 1
|Ростов (мол)
|23.09.2016
|Ростов (мол)
|0 : 4
|Локомотив (мол)
|02.10.2016
|Ростов (мол)
|2 : 0
|ЦСКА (мол)
|15.10.2016
|Спартак М (мол)
|1 : 2
|Ростов (мол)
|21.10.2016
|Уфа (мол)
|2 : 3
|Ростов (мол)
|28.10.2016
|Амкар (мол)
|1 : 2
|Ростов (мол)
|06.11.2016
|Ростов (мол)
|2 : 2
|Арсенал Т (мол)
|17.11.2016
|Рубин (мол)
|2 : 1
|Ростов (мол)
|26.11.2016
|Ростов (мол)
|1 : 3
|Анжи (мол)
|30.11.2016
|Урал (мол)
|0 : 1
|Ростов (мол)
|02.12.2016
|Ростов (мол)
|2 : 4
|Зенит (мол)
|18.03.2017
|Кр. Советов (мол)
|1 : 0
|Ростов (мол)
|08.04.2017
|Локомотив (мол)
|4 : 0
|Ростов (мол)
|14.04.2017
|ЦСКА (мол)
|2 : 0
|Ростов (мол)
|21.04.2017
|Ростов (мол)
|0 : 1
|Спартак М (мол)
|24.04.2017
|Ростов (мол)
|0 : 1
|Уфа (мол)
|30.04.2017
|Ростов (мол)
|2 : 0
|Амкар (мол)
|05.05.2017
|Арсенал Т (мол)
|3 : 4
|Ростов (мол)
|16.05.2017
|Анжи (мол)
|1 : 0
|Ростов (мол)