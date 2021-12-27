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    Игорь Гамула

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Васильевич
    Фамилия Гамула
    Гражданство Россия
    Дата рождения 17 февраля 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ростов (мол) 25 8 13 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.07.2016 Ростов (мол) 1 : 1 Оренбург (мол)
    06.08.2016 Ростов (мол) 2 : 3 Урал (мол)
    11.08.2016 Зенит (мол) 2 : 0 Ростов (мол)
    19.08.2016 Ростов (мол) 2 : 2 Томь (мол)
    28.08.2016 Ахмат (мол) 2 : 2 Ростов (мол)
    09.09.2016 Ростов (мол) 2 : 0 Кр. Советов (мол)
    17.09.2016 Краснодар (мол) 2 : 1 Ростов (мол)
    23.09.2016 Ростов (мол) 0 : 4 Локомотив (мол)
    02.10.2016 Ростов (мол) 2 : 0 ЦСКА (мол)
    15.10.2016 Спартак М (мол) 1 : 2 Ростов (мол)
    21.10.2016 Уфа (мол) 2 : 3 Ростов (мол)
    28.10.2016 Амкар (мол) 1 : 2 Ростов (мол)
    06.11.2016 Ростов (мол) 2 : 2 Арсенал Т (мол)
    17.11.2016 Рубин (мол) 2 : 1 Ростов (мол)
    26.11.2016 Ростов (мол) 1 : 3 Анжи (мол)
    30.11.2016 Урал (мол) 0 : 1 Ростов (мол)
    02.12.2016 Ростов (мол) 2 : 4 Зенит (мол)
    18.03.2017 Кр. Советов (мол) 1 : 0 Ростов (мол)
    08.04.2017 Локомотив (мол) 4 : 0 Ростов (мол)
    14.04.2017 ЦСКА (мол) 2 : 0 Ростов (мол)
    21.04.2017 Ростов (мол) 0 : 1 Спартак М (мол)
    24.04.2017 Ростов (мол) 0 : 1 Уфа (мол)
    30.04.2017 Ростов (мол) 2 : 0 Амкар (мол)
    05.05.2017 Арсенал Т (мол) 3 : 4 Ростов (мол)
    16.05.2017 Анжи (мол) 1 : 0 Ростов (мол)
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