Умер бывший тренер «Ростова» Гамула

«Ростов» сообщил о смерти своего бывшего тренера Игоря Гамулы. Ему был 61 год.

«Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба.

Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», – написали ростовчане.

В последние месяцы Гамула тренировал любительский клуб «Гераклион».

В качестве игрока Гамула брал Кубок СССР с ростовским СКА.

В РПЛ Гамула тренировал «Черноморец», «Ростов».

Гамула: «Если бы я не пил, то, возможно, заиграл бы в великий футбол»

Гамула – о зарплатах футболистов: «Игроки тратят свое здоровье. По себе знаю: сейчас все трещит и болит»

«Обратился в «Ростов», но меня не взяли». Гамула возглавил любительский клуб «Гераклион»