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Умер бывший тренер «Ростова» Гамула

8 декабря 2021, 09:45
27

«Ростов» сообщил о смерти своего бывшего тренера Игоря Гамулы. Ему был 61 год.

«Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба.

Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», – написали ростовчане.

  • В последние месяцы Гамула тренировал любительский клуб «Гераклион».
  • В качестве игрока Гамула брал Кубок СССР с ростовским СКА.
  • В РПЛ Гамула тренировал «Черноморец», «Ростов».

Гамула: «Если бы я не пил, то, возможно, заиграл бы в великий футбол»

Гамула – о зарплатах футболистов: «Игроки тратят свое здоровье. По себе знаю: сейчас все трещит и болит»

«Обратился в «Ростов», но меня не взяли». Гамула возглавил любительский клуб «Гераклион»

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Гамула Игорь
Комментарии (27)
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R_a_i_n
1638946174
Соболезнования.
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andr2112
1638946546
Вечная память
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derrik2000
1638947704
Незаурядная личность, острослов и патриот ростовских футбольных команд. Как гром среди ясного неба. Соболезную родным, близким, всем поклонникам ростовского футбола. Его будет очень не хватать на обзорах футбольных матчей на ТВ.
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zigbert
1638948113
Уникальный человек, футболист, тренер. Светлая память!
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Arturashvilli
1638948462
Харизматичный был мужик, покойся с миром, родным соболезнования.
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Plyash
1638953191
В составе СКА Ростов брал Кубок СССР в 1981г.Крепкий полузащитник был.Весельчак и балагур.Земля тебе пухом,Игорь.
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DOCTOR PENALTY
1638953964
Царствие небесное! Позитивный был человек.
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FanatSerj
1638954961
Светлая память, очень позитивный и активный человек, все время думал что он Одессит уж очень образ похож, но всё же он в Луганске родился.
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klimovich
1638956201
Всегда хотел, чтобы он стал тренером Спартака. Результаты хуже не стали бы, но зато было бы весело. Можно было бы еще, чтобы ассистентом был Григорян. Да и просто Гамула был самым душевным мужиком российского футбола. Среди медийных личностей, во всяком случае. Очень жаль, что ушел рано, и что мало успел поработать главным в большом клубе. Может, и не добился больших побед, но футбол существует для радости болельщиков. Мало кто из футболистов развлекал и радовал нас, как Гамула.
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Блямба
1638957886
Его было невозможно не любить. Иногда ненавидеть за чересчур резкие и весёлые иносказания .. Но,продолжать любить. Исчезло цветное пятно на унылом чёрно -белом поле. Покоя тебе,Игорь Васильевич.
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