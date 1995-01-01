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    Умер бывший тренер «Ростова» Гамула

    «Ростов» сообщил о смерти своего бывшего тренера Игоря Гамулы. Ему был 61 год.

    «Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба.

    Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», – написали ростовчане.

    • В последние месяцы Гамула тренировал любительский клуб «Гераклион».
    • В качестве игрока Гамула брал Кубок СССР с ростовским СКА.
    • В РПЛ Гамула тренировал «Черноморец», «Ростов».

    Гамула: «Если бы я не пил, то, возможно, заиграл бы в великий футбол»

    Гамула – о зарплатах футболистов: «Игроки тратят свое здоровье. По себе знаю: сейчас все трещит и болит»

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +14219

      KLIM777 11 минут назад

      Светлая память! Радовал своими речевыми подачами...болел дядька последнее время

      0
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      Рейтинг: +1039

      wobaekat 27 минут назад

      Безумно грустная новость. Ярчайшая личность.
      Вечного покоя. Вот и настало время читать книги.

      0
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      Рейтинг: +422

      sergey610 33 минуты назад

      Светлая память !

      0
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      Рейтинг: +166

      Arturashvilli 40 минут назад

      Харизматичный был мужик, покойся с миром, родным соболезнования.

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      Рейтинг: +91905

      zigbert 46 минут назад

      Уникальный человек, футболист, тренер. Светлая память!

      0
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      Рейтинг: +1333

      Parham 47 минут назад

      Боже мой!! Ещё на днях был в студиях и комментировал, отвечал на вопросы! Жаль.
      Всем поклонникам - соболезнования.

      0
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      Рейтинг: +17959

      derrik2000 52 минуты назад

      Незаурядная личность, острослов и патриот ростовских футбольных команд.
      Как гром среди ясного неба.
      Соболезную родным, близким, всем поклонникам ростовского футбола.
      Его будет очень не хватать на обзорах футбольных матчей на ТВ.

      2
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      Рейтинг: +385

      andr2112 1 час назад

      Вечная память

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      Рейтинг: +18968

      JTherry 1 час назад

      скоропостижно... мои соболезнования семье и близким...

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      Рейтинг: +4229

      R_a_i_n 1 час назад

      Соболезнования.

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