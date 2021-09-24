Гамула: «Если бы я не пил, то, возможно, заиграл бы в великий футбол»

Бывший футболист ростовского СКА и других клубов Игорь Гамула не скрывает, что его карьере помешал алкоголь. По мнению нынешнего тренера, без спиртного он выступал бы на более высоком уровне.
«Если бы я не пил, то, может быть, заиграл бы в великий, большой футбол. Так получилось. У меня проскакивают такие мысли.
Если бы у меня была такая зарплата, как у нынешних футболистов, я бы, может быть, и не посмотрел на бутылку», – полагает Гамула.
- Больше всего матчей в карьере Гамула-игрок провел за ворошиловградскую «Зарю» (1978-1979, 1982-1984 годы).
- В чемпионате России Гамула тренировал «Ростов», «Черноморец».
- Сейчас Гамула тренирует любительский клуб.