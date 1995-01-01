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    Гамула: «Если бы я не пил, то, возможно, заиграл бы в великий футбол»

    Бывший футболист ростовского СКА и других клубов Игорь Гамула не скрывает, что его карьере помешал алкоголь. По мнению нынешнего тренера, без спиртного он выступал бы на более высоком уровне.

    «Если бы я не пил, то, может быть, заиграл бы в великий, большой футбол. Так получилось. У меня проскакивают такие мысли.

    Если бы у меня была такая зарплата, как у нынешних футболистов, я бы, может быть, и не посмотрел на бутылку», – полагает Гамула.

    • Больше всего матчей в карьере Гамула-игрок провел за ворошиловградскую «Зарю» (1978-1979, 1982-1984 годы).
    • В чемпионате России Гамула тренировал «Ростов», «Черноморец».
    • Сейчас Гамула тренирует любительский клуб.

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    Источник: ютуб-канал «Британский стиль с Александром Елагиным»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2701

      Бухбух 52 минуты назад

      Гамула: "Если бы я пил еще больше, то, может быть, меня в футболе вообще бы не было".

      0
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      Рейтинг: +52100

      portero 1 час назад

      Таких если миллионы и часть реально были очень сильны физически и техничные, но алкаголь в юношеском возрасте сгубил...

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