Гамула: «Если бы я не пил, то, возможно, заиграл бы в великий футбол»

Бывший футболист ростовского СКА и других клубов Игорь Гамула не скрывает, что его карьере помешал алкоголь. По мнению нынешнего тренера, без спиртного он выступал бы на более высоком уровне.

«Если бы я не пил, то, может быть, заиграл бы в великий, большой футбол. Так получилось. У меня проскакивают такие мысли.

Если бы у меня была такая зарплата, как у нынешних футболистов, я бы, может быть, и не посмотрел на бутылку», – полагает Гамула.