Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    «Обратился в «Ростов», но меня не взяли». Гамула возглавил любительский клуб «Гераклион»

    Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула возглавил любительский клуб «Гераклион», выступающий в чемпионате Москвы.

    Гамула уже завтра проведет первый матч на посту главного тренера клуба.

    – Я обратился в «Ростов», но меня не взяли. Другого выхода у меня не было. Позвонили из «Гераклиона», пригласили и я приехал, побеседовали. Вот уже неделю живу в Москве.

    – Вы говорили, что ждете ответа от спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина. Он, получается, отказал?

    – Не получилось. Не взяли. Общался и с президентом клуба. Сказал, что перезвонит, но так и не перезвонил. Обидно ли? Чего тут обидного, люди решают свои задачи.

    – Какие цели стоят в «Гераклионе»?

    – Работа с молодежью. Нужно восстановить некоторых ребят, чтобы они смогли перейти в команды высших дивизионов. Пока цели такие. Но мне это интересно. Посмотрим, что из этого выйдет дальше.

    – Эта работа поможет подтянуть финансовое положение после истории с «Машуком»?

    – Тут больших финансов быть не может, так – на хлеб с маслом.

    • Гамула работал селекционером в «Ростове» с 2018 по 2020-й год.
    • Последняя тренерская работа Гамулы – молодежка «Ростова» (2014-2017 годы).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9567

      Hektor 84 41 минуту назад

      Хороший мужик Гамула и тренер с юмором!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84512
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru