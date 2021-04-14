«Обратился в «Ростов», но меня не взяли». Гамула возглавил любительский клуб «Гераклион»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула возглавил любительский клуб «Гераклион», выступающий в чемпионате Москвы.

Гамула уже завтра проведет первый матч на посту главного тренера клуба.

– Я обратился в «Ростов», но меня не взяли. Другого выхода у меня не было. Позвонили из «Гераклиона», пригласили и я приехал, побеседовали. Вот уже неделю живу в Москве.

– Вы говорили, что ждете ответа от спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина. Он, получается, отказал?

– Не получилось. Не взяли. Общался и с президентом клуба. Сказал, что перезвонит, но так и не перезвонил. Обидно ли? Чего тут обидного, люди решают свои задачи.

– Какие цели стоят в «Гераклионе»?

– Работа с молодежью. Нужно восстановить некоторых ребят, чтобы они смогли перейти в команды высших дивизионов. Пока цели такие. Но мне это интересно. Посмотрим, что из этого выйдет дальше.

– Эта работа поможет подтянуть финансовое положение после истории с «Машуком»?

– Тут больших финансов быть не может, так – на хлеб с маслом.

Гамула работал селекционером в «Ростове» с 2018 по 2020-й год.

Последняя тренерская работа Гамулы – молодежка «Ростова» (2014-2017 годы).