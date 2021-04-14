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  • «Обратился в «Ростов», но меня не взяли». Гамула возглавил любительский клуб «Гераклион»

«Обратился в «Ростов», но меня не взяли». Гамула возглавил любительский клуб «Гераклион»

14 апреля 2021, 13:58
3

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула возглавил любительский клуб «Гераклион», выступающий в чемпионате Москвы.

Гамула уже завтра проведет первый матч на посту главного тренера клуба.

– Я обратился в «Ростов», но меня не взяли. Другого выхода у меня не было. Позвонили из «Гераклиона», пригласили и я приехал, побеседовали. Вот уже неделю живу в Москве.

– Вы говорили, что ждете ответа от спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина. Он, получается, отказал?

– Не получилось. Не взяли. Общался и с президентом клуба. Сказал, что перезвонит, но так и не перезвонил. Обидно ли? Чего тут обидного, люди решают свои задачи.

– Какие цели стоят в «Гераклионе»?

– Работа с молодежью. Нужно восстановить некоторых ребят, чтобы они смогли перейти в команды высших дивизионов. Пока цели такие. Но мне это интересно. Посмотрим, что из этого выйдет дальше.

– Эта работа поможет подтянуть финансовое положение после истории с «Машуком»?

– Тут больших финансов быть не может, так – на хлеб с маслом.

  • Гамула работал селекционером в «Ростове» с 2018 по 2020-й год.
  • Последняя тренерская работа Гамулы – молодежка «Ростова» (2014-2017 годы).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «РБ-Спорт»
Любительский футбол Ростов Гамула Игорь
Комментарии (3)
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Hektor 84
1618406940
Хороший мужик Гамула и тренер с юмором!
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ySS
1618418241
Удачи, Игорь, Васильевич!)
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zigbert
1618425532
Человек с богатым футбольным опытом. Мог бы и пригодиться.
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