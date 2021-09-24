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  • Гамула – о зарплатах футболистов: «Игроки тратят свое здоровье. По себе знаю: сейчас все трещит и болит»

Гамула – о зарплатах футболистов: «Игроки тратят свое здоровье. По себе знаю: сейчас все трещит и болит»

24 сентября 2021, 21:43
11

Бывший футболист ростовского СКА и других клубов Игорь Гамула не считает, что игроки так просто получают деньги. Они жертвуют своим здоровьем, полагает тренер.

«Футболисты зарабатывают деньги; не говорю, что они получают. Они тратят свое здоровье. По себе знаю. Сейчас хожу, все трещит и болит», – сказал Гамула.

  • Больше всего матчей в карьере Гамула-игрок провел за ворошиловградскую «Зарю» (1978-1979, 1982-1984 годы).
  • В чемпионате России Гамула тренировал «Ростов», «Черноморец».
  • Сейчас Гамула тренирует любительский клуб.

Гамула: «Если бы я не пил, то, возможно, заиграл бы в великий футбол»

Источник: ютуб-канал «Британский стиль с Александром Елагиным»
Россия. Премьер-лига Гамула Игорь
Комментарии (11)
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R_a_i_n
1632510058
Остальные не тратят... только миллионеры футболисты...
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сасас
1632510406
Своё здоровье тратят большинство россиян, но зп не очень у них
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CSKA471
1632510764
В Вашем возрасте у всех людей трещит и болит
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general.lizyukov
1632510773
А шахтеры, шахтеры просто так тратят здоровье? А пожарные? А полиция? А учителя? Медики? Даже заурядные кассиры в пятерочках и ашанах - они здоровье просто так тратят? Чего им никто не платит миллионы, как вам, пешеходы?
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Skull_Boy
1632511589
Да ты алкаш и болит у тебя все от синьки и хреновый из тебя игрок был, раз играл в основном 4 сезона
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portero
1632514327
Мультик есть про трех богатырей, там персонаж Гамула, родственник этого определённо...
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Play
1632544285
Ты ж бухал не просыхая, в кабаках здоровья больше оставил чем на футбольном поле.
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sochi-2013
1632561722
Кто же их за язык тянет? Попал в струю, хапнул, ну и не высовывайся!
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САДЫЧОК
1632562931
Трещит у тебя из за того , что очень много пил , будучи игроком ! Причём хорошим !
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nominum
1632570028
А то болеть не будет. С бодуна на "Верховинах" с Заваровым на тренировки ездил)))) Двойная нагрузка.
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