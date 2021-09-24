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    Гамула – о зарплатах футболистов: «Игроки тратят свое здоровье. По себе знаю: сейчас все трещит и болит»

    Бывший футболист ростовского СКА и других клубов Игорь Гамула не считает, что игроки так просто получают деньги. Они жертвуют своим здоровьем, полагает тренер.

    «Футболисты зарабатывают деньги; не говорю, что они получают. Они тратят свое здоровье. По себе знаю. Сейчас хожу, все трещит и болит», – сказал Гамула.

    • Больше всего матчей в карьере Гамула-игрок провел за ворошиловградскую «Зарю» (1978-1979, 1982-1984 годы).
    • В чемпионате России Гамула тренировал «Ростов», «Черноморец».
    • Сейчас Гамула тренирует любительский клуб.

    Гамула: «Если бы я не пил, то, возможно, заиграл бы в великий футбол»

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    Источник: ютуб-канал «Британский стиль с Александром Елагиным»

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    24.09.2021 21:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +52102

      portero 2 часа назад

      Мультик есть про трех богатырей, там персонаж Гамула, родственник этого определённо...

      0
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      Рейтинг: +8018

      playsh 2 часа назад

      Профессиональный спорт - это осознанное убийство своего организма,последствия опять же зависят от своего организма и вида спорта.Нельзя ведь сравнивать штангиста,который в старости инвалид,у него просто нет суставов,с лучником или стрелком из пистолета.
      А лечение зависит от денег,которые нужно успеть заработать.Так что каждый волен выбирать,как ему тратить своё здоровье.

      0
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      Рейтинг: +12799

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да ты алкаш и болит у тебя все от синьки и хреновый из тебя игрок был, раз играл в основном 4 сезона

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      Рейтинг: +3390

      general.lizyukov 3 часа назад

      А шахтеры, шахтеры просто так тратят здоровье? А пожарные? А полиция? А учителя? Медики? Даже заурядные кассиры в пятерочках и ашанах - они здоровье просто так тратят? Чего им никто не платит миллионы, как вам, пешеходы?

      3
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      Рейтинг: +1783

      CSKA471 3 часа назад

      В Вашем возрасте у всех людей трещит и болит

      3
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      Рейтинг: +419

      сасас 3 часа назад

      Своё здоровье тратят большинство россиян, но зп не очень у них

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      Рейтинг: +1660

      R_a_i_n 3 часа назад

      Остальные не тратят... только миллионеры футболисты...

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