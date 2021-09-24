Гамула – о зарплатах футболистов: «Игроки тратят свое здоровье. По себе знаю: сейчас все трещит и болит»

Бывший футболист ростовского СКА и других клубов Игорь Гамула не считает, что игроки так просто получают деньги. Они жертвуют своим здоровьем, полагает тренер.

«Футболисты зарабатывают деньги; не говорю, что они получают. Они тратят свое здоровье. По себе знаю. Сейчас хожу, все трещит и болит», – сказал Гамула.

Больше всего матчей в карьере Гамула-игрок провел за ворошиловградскую «Зарю» (1978-1979, 1982-1984 годы).

В чемпионате России Гамула тренировал «Ростов», «Черноморец».

Сейчас Гамула тренирует любительский клуб.

Гамула: «Если бы я не пил, то, возможно, заиграл бы в великий футбол»