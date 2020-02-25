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  • Гамула: «С зарплаты в «Ростове» бокал пива не купишь. Не понимаю, почему так»

Гамула: «С зарплаты в «Ростове» бокал пива не купишь. Не понимаю, почему так»

25 февраля 2020, 17:13
5

Селекционер «Ростова» Игорь Гамула в интервью «Голу» рассказал о своем заработке и работе на ютубе.

– Ваша цитата: «Возраст такой, что надо б поменяться. Люди в 55 уже в галстуках ходят. А я, видите, все в майке и трусах… А вот не меняюсь! И хорошо!». Объясните, как в 60 лет оставаться безбашенным хулиганом для подростков?

– Это же хорошо. Мне часто задают этот вопрос. Сейчас очень тяжело материально. Заработок? В нашем спортивном отделе… Можно только бокал пива купить. Не понимаю, почему так.

Я всегда такой был: поддержать компанию, всегда с молодыми старался вести себя наравне. Так получилось, что встретил друга [Федора Маслова, Sports.ru]. Приходится делать такие вещи, за которые стыдно. Я эти вещи не смотрю. Думаю: «Идиот старый, *** [блин]». Потом я себя успокаиваю, что это работа.

Когда мне кто-то постарше начинает говорить, что я там дурака валяю, отвечаю: «А ты сделай, потом приди и нормально разговаривай». Так надо. Значит, я могу работать на публику, на экран, на разговор. Приезжаю домой – если кто-то показывает пальцем, не обращаю внимания.

Говорю: «Федя, я тебя убью, *** [блин]». Они меня специально одергивают, потом прихожу – все в восторге. Когда приезжаю на «Матч ТВ», на «Матч Премьер», говорят: «С вами интересно, эфир проходит, как за минуту». Кто-то начинает бубнить, а я говорю то, что вижу и что есть. Не придумываю. Никогда ни к чему не готовлюсь. Может, эмоции у меня такие.

Сейчас у меня много поклонников-малолеток. Много маленьких подходят, даже когда в Украину приезжаю. Был в Катаре – три пацаненка подбежали. Был в шоке. Кричат: «Гамула!».

– Что вам дал ютуб, кроме денег?

– Общение. Я сам познал в себе многое. Когда все нормально с работой и материально – все спокойно. Когда становится невмоготу – ты ищешь и пытаешься себя реализовать в чем-нибудь. Наверное, я стал артистом. Не каждый человек вечером может дурака валять, а потом прийти и говорить на серьезные темы. Артистизм и умение перевоплощаться, стал грамотнее, больше знаю. Всегда нужно чему-то учиться.

– Где больше зарабатываете – на ютубе или в «Ростове»?

– Конечно, на ютубе. Еще раз говорю: с зарплаты в «Ростове» бокал пива не купишь. Вообще удивляюсь, как в Премьер-лиге наш спортивный отдел столько получает. Я знаю людей по всем командам. В «Ростове» всегда были тяжелые ситуации, но они всегда решались. Насчет этого «Ростов» никогда никого не обманывал, – сказал Гамула.

«Был бы выбор, послал бы все в жопу и тренировал». Гамула − о ютубе, кредитах, жизни без работы и молодости в 60 лет

Гамула: «На «Матч ТВ» большие деньги, есть Аршавин, есть Тихонов. А я шаромыга, получаю копейки»

Источник: «Гол»
Россия. Премьер-лига Ростов Гамула Игорь
Комментарии (5)
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AZ
1582640533
Пусть на подработку грузчиком устроится.. Задолбал ныть!
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Chernyi Lis
1582642029
поэтому ты и не в галстуке..))
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JTherry
1582642047
"с зарплаты в «Ростове» бокал пива не купишь..." ...дорогое в Ростове пиво(((
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Play
1582645677
Надо пиво подешевле выбирать, Дон классическое по сотке за полторашку.
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Axe111
1582648284
Так иди на завод,зае**** прибедняться
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