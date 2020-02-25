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  • Гамула: «На «Матч ТВ» большие деньги, есть Аршавин, есть Тихонов. А я шаромыга, получаю копейки»

Гамула: «На «Матч ТВ» большие деньги, есть Аршавин, есть Тихонов. А я шаромыга, получаю копейки»

25 февраля 2020, 14:32
19

Селекционер «Ростова» Игорь Гамула в интервью изданию «Гол» рассказал о своем заработке в качестве телевизионного эксперта.

– Когда вам последний раз было стыдно за свои поступки?

– Есть ситуации, когда тебя просят, а я не могу. Мне страшно становится. Последнее время я все время хорошо зарабатывал. Когда привыкаешь к хорошему, очень тяжело отвыкать. Могу не есть по три дня, но за себя не переживаю. Вывернусь, выкручусь, никогда вида не подам. Но когда рядом есть люди, которых ты приручил, приучил, а потом ты не можешь что-то для них сделать – из-за этого теряешь себя.

Думаешь, бежишь в банк, берешь кредит, чтобы только исправить ситуацию. Потом выкручиваешься из нее. Тяжело выкрутиться. Крутишься, бьешься – ночью ложишься и думаешь: «Так, а завтра что?».

– Брали кредиты?

– А как без них? В недавнем прошлом брал. Потихоньку выкручиваемся. Это нормальное явление. Думаешь, на съемках много платят? Все дается очень сложно. Встаю в 5 утра. Сажусь в самолет – его оплачивают мне. Приехал на передачу на «Матч Премьер» или «Матч ТВ», отстрелялся. Проводили, посадили – и поехал домой. Как думаешь, сколько мне заплатили за такое выступление?

– Не знаю. Тысяч 10-20?

– Ну да. 10 тысяч дают. На «Матч ТВ» большие деньги. Есть Аршавин, есть Тихонов. А я шаромыга. Кто я такой? На «Матч Премьер» разбираю ситуации, говорю, что есть. Получаю копейки. Тяжело в моем возрасте по два раза в неделю летать. Я не жалуюсь. Знаю, что честно зарабатываю на свой хлеб, – сказал Гамула.

«Был бы выбор, послал бы все в жопу и тренировал». Гамула − о ютубе, кредитах, жизни без работы и молодости в 60 лет

Источник: «Гол»
Россия. Премьер-лига Ростов Гамула Игорь
Комментарии (19)
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Skull_Boy
1582631310
Конечно 20 тебе платят, если билет в одну сторону самый дешманский 7500 стоит
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oyabun
1582631381
А почему Гамула решил что получить 10т. за часовое выступление на передаче это мало? Многие люди за несколько тысяч в день по 8ч.пашут. Так что всё познается в сравнении.
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Алехсбургер.
1582631766
"Сладострастная отрава - не додали мне бабла, Канделаки притулилась под скалою, - под скалою... Про тебя жужжит над ухом вечная пчела: Гамула, Гамулы, Гамуле, Гамулу, Гамулою..."(с)полу.. С. Никитин.
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Давид59
1582640506
Странное чувство мной овладевает, когда читаю такие вещи. Вроде серьёзный мужик. Работящий. Вопрос: а зачем мотаться к Тине, если она копейки платит? И ещё. Деньги в чужом кармане уже посчитал (Аршавин, Тихонов). Не знаю. Не нравятся мне такие заявления
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m40
1582651584
Думаю, многие здешние диванные эксперты с удовольствием так пошаромыжничали бы. 10к в день, + оплаченный перелёт.
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Hektor 84
1582653227
А кому сейчас легко?
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denzillo
1582695289
Не несите х...ню товарищ! Завидовать нехорошо- зависть пожирает человека изнутри. У нас в стране некоторые пашут месяц за десять рублей, а ты языком помолол 1 час. Всё заслуженно Вас, прикормленных и обнаглевших всех в союз надо, где +\- все были равны по зп и играли и тренеровали при этом лучше! тьфу...а ему ведь 60!стыдоба!
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