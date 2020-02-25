Гамула: «На «Матч ТВ» большие деньги, есть Аршавин, есть Тихонов. А я шаромыга, получаю копейки»

Селекционер «Ростова» Игорь Гамула в интервью изданию «Гол» рассказал о своем заработке в качестве телевизионного эксперта.

– Когда вам последний раз было стыдно за свои поступки?

– Есть ситуации, когда тебя просят, а я не могу. Мне страшно становится. Последнее время я все время хорошо зарабатывал. Когда привыкаешь к хорошему, очень тяжело отвыкать. Могу не есть по три дня, но за себя не переживаю. Вывернусь, выкручусь, никогда вида не подам. Но когда рядом есть люди, которых ты приручил, приучил, а потом ты не можешь что-то для них сделать – из-за этого теряешь себя.

Думаешь, бежишь в банк, берешь кредит, чтобы только исправить ситуацию. Потом выкручиваешься из нее. Тяжело выкрутиться. Крутишься, бьешься – ночью ложишься и думаешь: «Так, а завтра что?».

– Брали кредиты?

– А как без них? В недавнем прошлом брал. Потихоньку выкручиваемся. Это нормальное явление. Думаешь, на съемках много платят? Все дается очень сложно. Встаю в 5 утра. Сажусь в самолет – его оплачивают мне. Приехал на передачу на «Матч Премьер» или «Матч ТВ», отстрелялся. Проводили, посадили – и поехал домой. Как думаешь, сколько мне заплатили за такое выступление?

– Не знаю. Тысяч 10-20?

– Ну да. 10 тысяч дают. На «Матч ТВ» большие деньги. Есть Аршавин, есть Тихонов. А я шаромыга. Кто я такой? На «Матч Премьер» разбираю ситуации, говорю, что есть. Получаю копейки. Тяжело в моем возрасте по два раза в неделю летать. Я не жалуюсь. Знаю, что честно зарабатываю на свой хлеб, – сказал Гамула.

«Был бы выбор, послал бы все в жопу и тренировал». Гамула − о ютубе, кредитах, жизни без работы и молодости в 60 лет