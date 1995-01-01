Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Гамула: «На «Матч ТВ» большие деньги, есть Аршавин, есть Тихонов. А я шаромыга, получаю копейки»

    Селекционер «Ростова» Игорь Гамула в интервью изданию «Гол» рассказал о своем заработке в качестве телевизионного эксперта.

    – Когда вам последний раз было стыдно за свои поступки?

    – Есть ситуации, когда тебя просят, а я не могу. Мне страшно становится. Последнее время я все время хорошо зарабатывал. Когда привыкаешь к хорошему, очень тяжело отвыкать. Могу не есть по три дня, но за себя не переживаю. Вывернусь, выкручусь, никогда вида не подам. Но когда рядом есть люди, которых ты приручил, приучил, а потом ты не можешь что-то для них сделать – из-за этого теряешь себя.

    Думаешь, бежишь в банк, берешь кредит, чтобы только исправить ситуацию. Потом выкручиваешься из нее. Тяжело выкрутиться. Крутишься, бьешься – ночью ложишься и думаешь: «Так, а завтра что?».

    – Брали кредиты?

    – А как без них? В недавнем прошлом брал. Потихоньку выкручиваемся. Это нормальное явление. Думаешь, на съемках много платят? Все дается очень сложно. Встаю в 5 утра. Сажусь в самолет – его оплачивают мне. Приехал на передачу на «Матч Премьер» или «Матч ТВ», отстрелялся. Проводили, посадили – и поехал домой. Как думаешь, сколько мне заплатили за такое выступление?

    – Не знаю. Тысяч 10-20?

    – Ну да. 10 тысяч дают. На «Матч ТВ» большие деньги. Есть Аршавин, есть Тихонов. А я шаромыга. Кто я такой? На «Матч Премьер» разбираю ситуации, говорю, что есть. Получаю копейки. Тяжело в моем возрасте по два раза в неделю летать. Я не жалуюсь. Знаю, что честно зарабатываю на свой хлеб, – сказал Гамула.

    «Был бы выбор, послал бы все в жопу и тренировал». Гамула − о ютубе, кредитах, жизни без работы и молодости в 60 лет

    Источник: «Гол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:32
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +264

      Алехсбургер. 1 час назад

      "Сладострастная отрава - не додали мне бабла,
      Канделаки притулилась под скалою, - под скалою...
      Про тебя жужжит над ухом вечная пчела:
      Гамула, Гамулы, Гамуле, Гамулу, Гамулою..."(с)полу..

      С. Никитин.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2622

      TOMSON 1 час назад

      Вот же блин. Ему все оплатили, чтоб посидел полялякал и вот сложно ему. Иди на другую тогда работу. Не на завод конечно, а по специальности или навыкам. А если не можешь, тк никому не нужен, то и не звезди.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3379

      3a zenit > TOMSON 20 минут назад

      конечно ему обидно,пень с ушами Аршавин получает 5 млн рублей в месяц за то что мычит в студии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21669

      oyabun 1 час назад

      А почему Гамула решил что получить 10т. за часовое выступление на передаче это мало? Многие люди за несколько тысяч в день по 8ч.пашут. Так что всё познается в сравнении.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1064

      Джой > oyabun 55 минут назад

      Дай бог что за несколько и что по 8,а не больше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8182

      Skull_Boy 1 час назад

      Конечно 20 тебе платят, если билет в одну сторону самый дешманский 7500 стоит

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12792

      sssrspartak > Skull_Boy 4 минуты назад

      билет на самолет то ему оплачиваютплюс 20штук в неделю!у нас пенсия за месяц 13!минус 6 квартплата!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74786
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru