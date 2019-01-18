Гамула: «Спартак» зря отпустил Еременко, он станет хорошим усилением для «Ростова»

Будущее покажет - кто здесь был прав.
Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал подписание клубом контракта с финским полузащитником Романом Еременко.
«Еременко послужит хорошим усилением для «Ростова». Карпин знает, что делает. Есть лишь один нюанс в плане лимита, так как Роман все же является иностранцем.
«Спартак» зря отпустил его, Еременко не раскрыл весь свой потенциал и не успел показать, на что способен», – цитирует 58-летнего специалиста Sport24.
- Последним клубом Еременко был «Спартак». В начале января 31-летний хавбек получил статус свободного агента.
- В этом сезоне он провел на клубном уровне семь игр. Забитыми мячами в них он не отметился.