Гамула: «Спартак» зря отпустил Еременко, он станет хорошим усилением для «Ростова»

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал подписание клубом контракта с финским полузащитником Романом Еременко.

«Еременко послужит хорошим усилением для «Ростова». Карпин знает, что делает. Есть лишь один нюанс в плане лимита, так как Роман все же является иностранцем.

«Спартак» зря отпустил его, Еременко не раскрыл весь свой потенциал и не успел показать, на что способен», – цитирует 58-летнего специалиста Sport24.