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    Гамула: «Спартак» зря отпустил Еременко, он станет хорошим усилением для «Ростова»

    Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал подписание клубом контракта с финским полузащитником Романом Еременко.

    «Еременко послужит хорошим усилением для «Ростова». Карпин знает, что делает. Есть лишь один нюанс в плане лимита, так как Роман все же является иностранцем.

    «Спартак» зря отпустил его, Еременко не раскрыл весь свой потенциал и не успел показать, на что способен», – цитирует 58-летнего специалиста Sport24.

    • Последним клубом Еременко был «Спартак». В начале января 31-летний хавбек получил статус свободного агента.
    • В этом сезоне он провел на клубном уровне семь игр. Забитыми мячами в них он не отметился.

    Источник: Sport24

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    18.01.2019 11:19
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 14:39

      Будущее покажет - кто здесь был прав.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 18 января 2019, 13:59

      Для Ростова это подарок, для Спартака тоже!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 января 2019, 13:59

      Вместо легионера Еременко, возьмут молодого и перспективного легионера и уложатся в лимит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 января 2019, 13:20

      ну если только для ростова, и то вряд ли

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 18 января 2019, 12:44

      Не ищите логики в действиях руководства Спартака. Её там нет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3490

      serhio80 > oyabun 18 января 2019, 13:09

      в вопросе Еременко как раз видна) ничего он не показал когда выходил, пусть лучше молодые играют

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > serhio80 18 января 2019, 14:01

      ну, как же, он гол в свои, спартаковские, ворота забил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 18 января 2019, 11:53

      Согласен 100 %

      4
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 18 января 2019, 11:33

      Спартак в это "окно" много чего сделал зря.

      5
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