Еременко – игрок «Ростова»

Спартак лажанулся. Теперь Ростов будет в тройке, а Спартак - болтаться в середине таблицы.
Финский полузащитник Роман Еременко подписал контракт с «Ростовом», сообщает официальный сайт клуба.
Стороны заключили соглашение сроком на 2,5 года.
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— Football Club Rostov (@rostovfc) 18 января 2019 г.
- Последним клубом Еременко был «Спартак». В начале января он получил статус свободного агента.
- В текущем сезоне футболист сыграл на клубном уровне семь матчей. Результативными действиями в них он не отметился.
- Ранее финн выступал за «Яро», «Удинезе», «Сиену», киевское «Динамо», «Рубин» и московский ЦСКА.