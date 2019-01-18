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    Еременко – игрок «Ростова»

    Финский полузащитник Роман Еременко подписал контракт с «Ростовом», сообщает официальный сайт клуба.

    Стороны заключили соглашение сроком на 2,5 года.

    • Последним клубом Еременко был «Спартак». В начале января он получил статус свободного агента.
    • В текущем сезоне футболист сыграл на клубном уровне семь матчей. Результативными действиями в них он не отметился.
    • Ранее финн выступал за «Яро», «Удинезе», «Сиену», киевское «Динамо», «Рубин» и московский ЦСКА.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    18.01.2019 06:29
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 18 января 2019, 13:27

      Спартак лажанулся. Теперь Ростов будет в тройке, а Спартак - болтаться в середине таблицы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > arzamas 18 января 2019, 13:43

      Вспомни календарь сезона 15-16.Тогда тоже в Ростов никто не верил.У Маркеллы вон до сих пор пукан в огне,после выездной игры в Ростов.Ну я не к тому веду.Спартак сталкивать никому не придется,он сам слетит.

      3
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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro > arzamas 18 января 2019, 15:55

      У Ростова адекватное руководство и спокойная обстановка. В Спартаке творится хаос.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Alejandrrro 18 января 2019, 18:00

      Да будет именно так

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 января 2019, 13:17

      Наконец-то в футбол пошел играть, а не зарплату себе выбивать. Удачи. Может, повезет и в следующем сезоне в ЛЕ поиграешь. А мог бы в Реале дважды обыграть... Но деньги оказались важнее)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 12:30

      Слишком мало пришлось ему поиграть за Спартак. Пусть повезет в Ростове.

      3
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      Рейтинг: +1969

      Niko 18 января 2019, 11:39

      Пригрели змею на груди. Ростову успеха, иуду за рубеж гнать метлой

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 18 января 2019, 11:32

      Судя по всему, по весне Ростов и Крылья должны выстрелить.
      Ереме удачи.

      4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 января 2019, 10:58

      С возвращением на малую родину!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 18 января 2019, 10:10

      Хороший игрок для Ростова

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 18 января 2019, 09:59

      Карпин - гламурный)) Ереме удачи, рук-во вон!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 18 января 2019, 09:56

      это хорошая мотивация и стимул к росту для игрока когда его выгоняют из якобы сильной команды в якобы слабую чтобы доказать во-первых что те кто его выгнали дураки во-вторых его команда не слабая ну и самому себе что ты не говно тоже приятно короче у него с карпиным общие задачи удачи им обоим

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > богатяновский 18 января 2019, 18:01

      А типо Ерема не гавно????

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 18 января 2019, 09:40

      Роме удачи в новом клубе! Не смотря ни на что .

      2
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