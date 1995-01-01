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    Директор «Гераклиона» – о смерти Гамулы: «Сердце, скорее всего»

    Спортивный директор «Гераклиона» Станислав Станиславский прокомментировал информацию о смерти Игоря Гамулы.

    «Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце.

    В пятницу должна была состояться игра с молодежкой «Спартака». Вчера днем общались с ним, а когда я звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил», – сказал Станиславский.

    • Гамула тренировал любительский клуб «Гераклион» в последние месяцы.
    • В качестве игрока Гамула брал Кубок СССР с ростовским СКА.
    • В РПЛ Гамула тренировал «Черноморец», «Ростов».

    Умер бывший тренер «Ростова» Гамула

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    Источник: «Чемпионат»

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