Директор «Гераклиона» – о смерти Гамулы: «Сердце, скорее всего»

Спортивный директор «Гераклиона» Станислав Станиславский прокомментировал информацию о смерти Игоря Гамулы.

«Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце.

В пятницу должна была состояться игра с молодежкой «Спартака». Вчера днем общались с ним, а когда я звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил», – сказал Станиславский.

Гамула тренировал любительский клуб «Гераклион» в последние месяцы.

В качестве игрока Гамула брал Кубок СССР с ростовским СКА.

В РПЛ Гамула тренировал «Черноморец», «Ростов».

Умер бывший тренер «Ростова» Гамула