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    Гамула: «Баста купил для СКА красивый автобус, а он во время первой поездки сломался. Оказывается, чуть ли не миллион километров проехал»

    Селекционер «Ростова» Игорь Гамула в интервью изданию «Гол» поделился мнением о возрождении ростовского СКА.

    «Звали ли меня в новый проект к Басте? Нет. До прихода Басты меня приглашал [президент СКА] Гуськов. Это не секрет: был у него в кабинете. Просил: «Принимай команду». Я отказался. Была другая тема. Знал, что там сгорю. Устал. Где бы я ни работал, везде то по два, то по полтора года зарплату не платили. Можно задать вопрос: «Как бы было, если бы там все было хорошо?». Может быть, я бы и хорошо работал. Так получается, что я ничего не добивался. Был пожарником. Мог только рассказывать, говорить.

    Когда я был в «Ростове» в 2014 году, шесть месяцев не платили зарплату. Я что-то рассказываю, переводчики переводят, а 20 иностранцев смотрят на меня и не понимают: «Дайте мне деньги, а потом будем разговаривать». Эта ситуация напрягает. Тут не до работы. Хочешь реализовать себя как тренер, а, получается, начинаешь как менеджер и воспитатель.

    Пока все шумно [в СКА], но дальнейших движений нет. Купили красивый автобус, разрисовали, а он во время первой поездки сломался. Оказывается, он чуть ли не миллион километров проехал. Есть пиар. Был бы рад, если бы СКА возродился. Я только за, чтобы команда прошла в первую лигу, в Премьер-лигу. Но, наверное, это нереально», – сказал Гамула.

    «Был бы выбор, послал бы все в жопу и тренировал». Гамула − о ютубе, кредитах, жизни без работы и молодости в 60 лет

    Источник: «Гол«

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