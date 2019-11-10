Баста подарил СКА автобус

В 2019 году рэп-исполнитель Баста стал владельцем ростовского СКА. Сегодня, 10 ноября, уроженец Ростова-на-Дону подарил клубу новый автобус. Видео доступно ниже.

«Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства и вложил около 10 миллионов рублей личных средств на развитие клуба», – заявил клуб в официальном обращении, когда в октябре Баста стал владельцем клуба.

Спортивный директор СКА – бывший футболист, отец игрока «Динамо» Кирилла Панченко Виктор .

. Пресс-службой руководит Станислав Меркис , который ранее занимал аналогичную должность в «Енисее».

, который ранее занимал аналогичную должность в «Енисее». СКА в зоне «Юг» ПФЛ идет на шестом месте.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Протесты из-за денег, снятие очков, лидерство новых команд – все итоги осени в ПФЛ