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Баста подарил СКА автобус

10 ноября 2019, 14:45
23

В 2019 году рэп-исполнитель Баста стал владельцем ростовского СКА. Сегодня, 10 ноября, уроженец Ростова-на-Дону подарил клубу новый автобус. Видео доступно ниже.

«Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства и вложил около 10 миллионов рублей личных средств на развитие клуба», – заявил клуб в официальном обращении, когда в октябре Баста стал владельцем клуба.

  • Спортивный директор СКА – бывший футболист, отец игрока «Динамо» Кирилла Панченко Виктор.
  • Пресс-службой руководит Станислав Меркис, который ранее занимал аналогичную должность в «Енисее».
  • СКА в зоне «Юг» ПФЛ идет на шестом месте.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Протесты из-за денег, снятие очков, лидерство новых команд – все итоги осени в ПФЛ

Источник: твиттер «РИА Новости Спорт»
Россия. ПФЛ. Зона Юг СКА-Ростов
Комментарии (23)
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Plyash
1573387116
Вообще-то владелец клуба должен не дарить автобус своему клубу,а обеспечить свой клуб автобусом.В первом случае это спонсорство,а во втором прямая обязанность.Улавливаешь разницу,г-н Баста.Не надо делать из себя благодетеля.
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Lester84
1573387452
Теперь ждем когда Бердыев запаркует свой автобус в штрафной СКА
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Bozigit
1573387842
Красавец
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vitvik
1573391726
С автобусом они и на второе место способны. Просто, у них автобуса не было.
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САДЫЧОК
1573392133
Молодец , Баста !
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bset
1573392154
Очень надеюсь, что все это окупится. Очень много сил придется потратить, чтобы вся эта затея зашла...
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Great Tartaria
1573392355
кто то шлет смс-ки на операции детям, кто то выкидывает деньги на ветер....
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BRO_football
1573394309
Теперь каждый матч ставьте его у своих ворот, и победы не заставят себя долго ждать.
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Garrincha58
1573410419
лучше СКА возродить чем какую ту Химку
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zigbert
1573471356
С чего то надо начинать.Молодец.
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