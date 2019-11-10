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    Баста подарил СКА автобус

    В 2019 году рэп-исполнитель Баста стал владельцем ростовского СКА. Сегодня, 10 ноября, уроженец Ростова-на-Дону подарил клубу новый автобус. Видео доступно ниже.

    «Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства и вложил около 10 миллионов рублей личных средств на развитие клуба», – заявил клуб в официальном обращении, когда в октябре Баста стал владельцем клуба.

    • Спортивный директор СКА – бывший футболист, отец игрока «Динамо» Кирилла Панченко Виктор.
    • Пресс-службой руководит Станислав Меркис, который ранее занимал аналогичную должность в «Енисее».
    • СКА в зоне «Юг» ПФЛ идет на шестом месте.

    Протесты из-за денег, снятие очков, лидерство новых команд – все итоги осени в ПФЛ

    Источник: твиттер «РИА Новости Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1110

      Bozigit 51 минуту назад

      Красавец

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4316

      Lester84 57 минут назад

      Теперь ждем когда Бердыев запаркует свой автобус в штрафной СКА

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +804

      playsh 1 час назад

      Вообще-то владелец клуба должен не дарить автобус своему клубу,а обеспечить свой клуб автобусом.В первом случае это спонсорство,а во втором прямая обязанность.Улавливаешь разницу,г-н Баста.Не надо делать из себя благодетеля.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -6

      NEONFOL > playsh 58 минут назад

      согласен, ща ещё скажут что щедрости его нет границ, подарит билеты на концерт)))

      3
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