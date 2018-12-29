Протесты из-за денег, снятие очков, лидерство новых команд – все итоги осени в ПФЛ

О бомбардирах тоже есть.

ПФЛ уходит на зимний перерыв. Пока не закончил играть только «Юг», но и там осенняя часть сезона завершится уже через неделю. По каждой зоне есть первые итоги, надежды и провалы. Мы уместили это в один материал о самом главном, что нельзя было пропустить в матчах второй лиги России.

Зона «Центр»

Лидер – «Динамо Брянск»

Лучший бомбардир – Никита Кашаев («Зоркий», 13)

В таблице лидирует «Динамо», но всего на два очка отстают «Металлург» и «Сокол». Основная история по всему сезону все равно связана с «Араратом». Вы наверняка помните московский «Арарат» с Павлюченко и другими известными парнями в составе. Тогда он выиграл зону в ПФЛ, но в ФНЛ так не сыграл, а потом вообще пропал.

Сейчас «Арарат» возродили, но получается не очень. В таблице команда только восьмая, хотя стартовала в сезоне с победы со счетом 8:2 над «Сатурном». В октябре у «Арарата» была серия из пяти поражений подряд. На игру против «Сокола» футболисты «Арарата» вообще вышли в футболках с надписью «Где наши деньги???» Пока не помогает.

Зона «Запад»

Лидер – «Велес»

Лучший бомбардир – Алексей Баев («Велес», 7), Алексей Гасилин («Зенит-2», 7), Никита Хлусов («Ленинградец», 7)

«Велес» наконец-то стал главным претендентом на повышение. К этому команда идет не первый сезон, но раньше на «Западе» все было сложнее. Выйти в ФНЛ может только одна команда, а лидер всегда выделялся с первых матчей (и это был не «Велес»). Сейчас первую и четвертую строчку в таблице разделяют шесть очков, но у «Велеса» есть один матч в запасе.

Алексей Баев давно привык к ПФЛ. Впервые о нем узнали еще во владимирском «Торпедо», когда Баева неожиданно удачно взяли в аренду из «Тюмени». Потом Баев засветился в «Рязани» и даже попал в «Тамбов», который вышел в РПЛ. В «Велес» 26-летний Баев ушел свободным агентом. Усиление классное: все семь голов Баев забил с игры. В старте он выходил только в семи из 11 матчей.

Хуже всех в лиге играет «Звезда». Да, это еще одна команда из Санкт-Петербурга (в российском футболе их очень много). И это точно самый слабый профессиональный клуб в России прямо сейчас. У «Звезды» только две победы в ПФЛ – здесь больше радуются успехам на региональном и молодежном уровне. В дерби против «Зенита-2» команда тоже проиграла (0:2).

twit text — «Зенит»-2 (@zenit_spb2) November 9, 2019

«Зенит-2», «Ленинградец», «Звезда» – сразу три команды из Санкт-Петербурга и ленинградской области играют в одной зоне. Лидирует все равно «Велес».

Зона «Урал-Приволжье»

Лидер – «Акрон»

Лучший бомбардир – Давид Караев (КАМАЗ, 11)

КАМАЗ забивает больше всех в лиге (37), хотя идет в таблице только четвертым. По статистике кажется, что КАМАЗ держится на двух игроках. Давид Караев забил 11 мячей – все с игры. У Александра Гаглоева на один мяч меньше, но шесть голов у него с одиннадцатиметровых. КАМАЗ выделяется по бодрости и смелости даже за пределами поля. Зацените хотя бы этот ролик:

Ситуацию в таблице могла разбавить еще и «Тюмень», но там все плохо с финансами. С клуба дважды сняли по шесть очков из-за долгов перед тремя игроками. В таблице «Тюмень» сейчас десятая, а с плюсом на 12 очков сразу вскочила бы на пятое место. Сейчас игроки явно потеряли мотивацию: «Тюмень» закончила эту часть сезона серией из трех поражений.

«Акрон» образовался только в 2018 году, а уже лидирует в лиге. «Я думаю, в первый год «Акрон» будет присматриваться к новому для себя турниру, а на второй год в ПФЛ мы дадим бой соперникам за повышение в классе», – рассказывал «КП-Самара» директор «Акрона» Иван Киреев. Пока «Акрон» вообще идет в графике перевыполнения плана.

Сразу две команды из Тольятти играют в зоне «Урал-Приволжье». Если у «Акрона» все хорошо, то «Лада» упала на предпоследнее место. Команда доигралась до разницы мячей -35.

Зона «Восток»

Лидер – «Иртыш»

Лучший бомбардир – Андрей Разборов («Иртыш, 10)

В этой лиге все привычно. Играют только шесть команд, есть явный лидер, никаких перспектив на повышение. В прошлом сезоне за лидерство боролись тот же «Иртыш» и «Сахалин». Сначала победителем объявили «Иртыш», потом «Сахалин», потом снова «Иртыш». Все из-за истории со снятием трех очков у «Сахалина» по матчу с командой «Сибирь-2».

twit text — ФК Иртыш (Омск) (@OmskFootball) October 6, 2019

«Иртыш» не вышел в ФНЛ, потому что не получил лицензию. Тогда в команде тоже больше остальных забивал Андрей Разборов: за 20 матчей он отличился 16 раз. Сейчас у Разборова 10 голов за 10 игр, а у «Иртыша» – серьезное и безоговорочное лидерство. Преимущество над «Сахалином» достигло 11 очков, но у «Иртыша» еще остается матч в запасе. Борьбы не будет.

Зона «Юг» (на утро 10 ноября)

Лидер – «Волгарь»

Лучшие бомбардиры – Джамал Дибиргаджиев («Волгарь», 12), Батраз Хадарцев («Алания, 12), Азамат Курачинов («Динамо Ставрополь», 12)

Здесь все решится именно в противостоянии «Волгаря» и новой «Алании». Остальные команды уже отстали на расстояние нескольких побед. «Волгарь» стремится к возвращению в ФНЛ, имея приличный состав. «Алания» просто хочет подниматься, пользуется поддержкой региона, забивает стадион и грамотно тратит деньги. Здесь хочет завершить карьеру даже Алан Дзагоев.

В этой лиге есть и другие сюжеты. Рэпер Баста выкупил СКА, чтобы заняться его развитием. Третья команда «Краснодара» развивает молодежь, а вратарь даже забил гол. «Спартак-Нальчик» пытается пережить очередной сезон без глобальных целей. «Спартак-Алания», пожертвовавший игроков в новую «Аланию», нацелен хотя бы на одну победу в сезоне. Пока только пять ничьих.