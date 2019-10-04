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    Вратарь «Краснодара-3» Адамов на 94 минуте в меньшинстве забил победный гол в матче ПФЛ с «Интером»

    Состоялся матч 12 тура зоны «Юг» ПФЛ между «Краснодаром-3» и «Интером» из Черкесска. Победу хозяевам принес гол вратаря Дениса Адамова на 90+4 минуте. Видео доступно ниже.

    С 79 минуты краснодарцы играли в меньшинстве. «Краснодар-3» в турнирной таблице идет на 11 месте из 16-и. «Интер» идет строчкой ниже.

    • 21-летний Адамов находится в системе профессиональных команд «Краснодара» с 2014 года.
    • На счету футболиста более 50 матчей за «Краснодар-2».
    • Игрок выходил на поле в игре Кубка России «Томь» – «Краснодар» в 2017 году.

    Источник: твиттер академии ФК «Краснодар»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +144

      Enter2006 8 минут назад

      Красавец, молодец! И какой обиженный и растерянный голкипер другой команды. ))

      0
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      Рейтинг: +1310

      Torvald64 32 минуты назад

      Вот, господа профессиналы, учитесь: люди целый Интер обыгрывают, а вы с Хетафе не справляетесь))

      0
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