Вратарь «Краснодара-3» Адамов на 94 минуте в меньшинстве забил победный гол в матче ПФЛ с «Интером»

Состоялся матч 12 тура зоны «Юг» ПФЛ между «Краснодаром-3» и «Интером» из Черкесска. Победу хозяевам принес гол вратаря Дениса Адамова на 90+4 минуте. Видео доступно ниже.

С 79 минуты краснодарцы играли в меньшинстве. «Краснодар-3» в турнирной таблице идет на 11 месте из 16-и. «Интер» идет строчкой ниже.

21-летний Адамов находится в системе профессиональных команд «Краснодара» с 2014 года.

На счету футболиста более 50 матчей за «Краснодар-2».

Игрок выходил на поле в игре Кубка России «Томь» – «Краснодар» в 2017 году.