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    Краснодар-3 - Новости

    Город Краснодар
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт https://www.fckrasnodar.ru/
    Стадион Академии ФК "Краснодар"
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